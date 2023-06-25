Кто заменил российских туристов на европейских курортах — Finance.ua

Кто заменил российских туристов на европейских курортах Сегодня 15:59

По данным Ассоциации туроператоров россии (АТОР), в прошлом году российских путешественников в Европе было на 84% меньше обычного. Туристический сезон этим летом показывает еще худшие результаты. Кто заменил россиян на отдыхе в Европе — узнаете далее.

Туризм в Европе — без россиян

Разрешить себе уехать в Европу могут только самые состоятельные россияне. Средний класс вообще практически не виден за границей. Цены на поездки, курс доллара и евро и инфляция в россии сделали свое дело. Большинство россиян теперь могут позволить себе только путешествие в Таганрог или Туапсе. Посмотрим, как изменился отдых в некоторых странах Европы, которые раньше любили посещать туристы из россии.

Латвия

Эта страна долгое время привлекала российских путешественников. Особенно им нравилось чувство ностальгии по «свободному миру» еще со времен СССР. Да и ехать в Латвию недалеко.

В знак солидарности с Украиной в сентябре 2022 года страна запретила въезд для россиян.

Вам здесь не рады — вы должны закончить войну против Украины, и убраться прочь из этой прекрасной страны! — написал в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Туристический сектор Латвии сильно пострадал из-за отсутствия россиян. После февраля 2022 года было отменено около 70% групповых бронирований от туркомпаний. Латвийцы понимают, что страна не может развлекать российских туристов, пока их военные убивают украинцев. Латвия значительно пострадала экономически, что отрицательно повлияло на местный бизнес. Но граждане понимают важность такого решения, ведь страны Балтии могут быть следующей целью для агрессии россии.

Поэтому государство ищет новые рынки и пытается привлекать туристов, например из стран Персидского залива.

Финляндия

Ежегодно более миллиона «однодневных» путешественников из россии пересекали границу с Финляндией. Они преимущественно ездили на закупки и тратили в приграничном городе Лаппеенранта около 170 евро за день. Покупали одежду, бытовую химию, шоколад, рыбу… Такие однодневные маршруты стали регулярными, для этого работали специальные автобусные рейсы.

Теперь все иначе: россияне массово больше не ездят в Финляндию. Турпоток сократился до единичных поездок. Теперь город Лаппеенранта развивает внутренний туризм и максимально ориентируется не на россиян, а на финнов. Также здесь принимают гостей из Германии, Италии, Бельгии и Нидерландов.

Испания

Испания всегда была известным туристическим направлением для российских отдыхающих. Она и сейчас остается лидером по выдаче шенгенских виз россиянам. Некоторые регионы Испании гораздо больше зависели от российских туристов, чем другие. К примеру, Коста-Дорада. Но теперь их здесь гораздо меньше.

Поскольку прямого авиасообщения со странами ЕС нет, россияне приезжают в Европу на автомобиле через Турцию или Финляндию. Раньше российские туристы были готовы тратить много денег в Испании, даже покупать предметы роскоши. Теперь они вынуждены экономить. Поэтому сейчас Испания делает ставку преимущественно на путешественников из Великобритании.

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Телеканал 24 По материалам:

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