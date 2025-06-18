Кто выиграет от интеграции Украины с ЕС: ТОП-3 страны — исследование Сегодня 12:30

Кто выиграет от интеграции Украины с ЕС: ТОП-3 страны — исследование

Польский экономический институт изучил, кто выиграет от интеграции Украины с Европейским Союзом.

Согласно отчету, хотя Украина будет самым большим победителем этого процесса, поскольку ее экономика может вырасти на целых 26 процентов, соседние страны, то есть страны Центральной Европы, точно не проиграют.

Об этом пишет издание Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Наибольшие выгоды от присоединения Украины к общему рынку объединенной Европы получат Польша, Литва и Венгрия, которые могут ожидать роста ВВП от 0,13% до 0,17%.

За три года, с 2021 по 2024 год экспорт из стран Центральной Европы с самыми сильными торговыми связями с Украиной вырос на целых 75% - с 13,7 млрд евро до рекордных 24 млрд евро.

Лидерами здесь являются:

Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Литва, Румыния и Болгария, на которые приходится половина импорта Украины за это время.

Важную роль соседей можно увидеть среди получателей импорта — на вышеупомянутые страны региона приходится четверть всего экспорта из Украины, только на Польшу — целых 10 процентов.

Варшава также является первым получателем экспорта и вторым поставщиком торговли для Украины, опережает ее только Китай.

Это признак времени, что военная техника отвечает за значительную часть роста торговли. Однако экспорт других товаров, хоть и меньший, также демонстрирует стабильную тенденцию роста и уже выше, чем до нападения россии. Это создает потенциал для дальнейшего развития торговых отношений после окончания войны, — пишут аналитики издания.

Рост ВВП

«Откуда берется такой высокий прогнозируемый рост для Украины? Страна сейчас находится на уровне экономического развития, сравнимом, например, с Румынией в 2007 году, на момент ее вступления в сообщество. — Асимметрия размеров экономик означает, что с точки зрения всего ЕС расширение за счет Украины будет иметь ограниченное влияние на ВВП», — оценивают авторы отчета.

Какую пользу получит ЕС

«История вступления Польши в ЕС помогает ответить на этот вопрос. Речь идет главным образом об увеличении торговли, снижении транзакционных издержек и большей интеграции в цепочки поставок. После расширения 2004 года произошло значительное снижение торговых расходов и более глубокая интеграция рынка, что способствовало росту ВВП как в странах, которые вступают в ЕС, так и в предыдущих странах-членах», — пишут авторы, ссылаясь на анализ Европейской комиссии.

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