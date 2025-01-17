Кто входит в список самых богатых людей планеты: какие часы они носят Сегодня 18:00 — Мир

Кто входит в список самых богатых людей планеты: какие часы они носят

Finance.ua решил рассказать о том, какие часы носят самые богатые люди мира и сколько они стоят.

В перечень мы решили включить четырех миллиардеров:

Илон Маск (Tesla, SpaceX, соцсеть X) — известный инвестор и предприниматель, получивший популярность благодаря электромобилям Tesla и космическим технологиям SpaceX. Его состояние составляет сногсшибательные 426 млрд долларов. Джефф Безос (Amazon) — основатель и бывший генеральный директор Amazon. Он отстает от Маска на почти 200 млрд долларов, его состояние оценивается в 238 млрд долларов. Бернар Арно (LVMH) — французский предприниматель, возглавляющий конгломерат роскошных товаров LVMH. Его состояние составляет 177 млрд долларов. Билл Гейтс (сооснователь Microsoft) — его состояние составляет 159 млрд долларов.

Данные о состояниях взяты из Bloomberg

Как видим, эти четверо миллиардеров в общей сложности имеют 1 трлн долларов. Что касается общего количества миллиардеров, то их сейчас в мире около 2,5 тысячи.

Казалось бы, статусные люди… Соответственно, они должны иметь на руках драгоценные часы, ведь у кого-кого, а у них точно есть на них деньги.

Драгоценные часы — это какие?

Драгоценные часы — это не только средства измерения времени и статуса… Это еще и мастерство, а также дизайнерское искусство.

Драгоценные часы часто рассматриваются как инвестиции. Некоторые модели могут значительно вырасти в цене со временем, особенно если они ограничены сериями или имеют историческую ценность. Например, часы Rolex Daytona, принадлежавшие Полу Ньюману, были проданы на аукционе за 17,8 млн долларов.

Что касается материалов, то такие часы производятся из золота, платины, сапфира, керамики и титана. Это делает их не только довольно элегантными, а еще и крепкими.

Если смотреть на бренды, то здесь стоит отметить:

Rolex: славится своей надежностью и элегантным дизайном. Модели, такие как Submariner и Daytona, пользуются большим спросом.

славится своей надежностью и элегантным дизайном. Модели, такие как Submariner и Daytona, пользуются большим спросом. Patek Philippe: известен своими сложными механизмами и ручной работой. Модели часто становятся объектами коллекционирования.

известен своими сложными механизмами и ручной работой. Модели часто становятся объектами коллекционирования. Audemars Piguet: особенно известна модель Royal Oak, которая стала культовой в мире роскошных часов.

особенно известна модель Royal Oak, которая стала культовой в мире роскошных часов. Omega: отличается точностью и историческими связями с космическими программами.

Забегая наперед, можем сказать, что некоторые из этих брендов носят и вышеупомянутые миллиардеры.

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