Кто в Украине должен установить РРО и каковы штрафы за работу без устройства: изменения с 1 октября — Finance.ua

Кто в Украине должен установить РРО и каковы штрафы за работу без устройства: изменения с 1 октября Сегодня 08:02 — Фондовый рынок

РРО/ПРРО, business.diia.gov.ua

Регистратор расчетных операций (РРО) — это устройство, которое хранит информацию о расчетах за товары или услуги, предоставляемые с его помощью. Он передает информацию фискальным органам. С 1 октября 2023 года снова вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО.

Кто должен установить РРО

РРО (ПРРО) обязаны использовать ФЛП II-IV групп, независимо от вида деятельности и объема дохода, а также физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения — все, кто проводит расчетные операции в:

сфере розничной торговли;

общепита;

услуг населению.

Как отмечает Налоговая служба, устанавливать РРО должны и таксисты, ведь они за деньги предоставляют услугу по перевозке.

Пока открытым остается вопрос водителей популярных сервисов типа Uklon, Bolt, Uber, ведь большинство из них не являются предпринимателями в рамках законодательства. Но в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады убеждены, что они должны быть зарегистрированы и устанавливать РРО.

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В то же время, есть исключения, которые могут не использовать расчетные регистраторы. Сейчас это ФЛП I группы — предприниматели без наемных работников, которые торгуют на рынках и предоставляют бытовые услуги, а также принимают оплату исключительно банковскими переводами на реквизиты IBAN, E-banking.

Также не пользоваться расчетным регистратором имеют право ФЛП II-IV групп, торгующих в селе, применяют расчетные книги и соблюдают следующие требования:

годовой объем дохода одной точки продажи не превышает 1,09 млн в год;

точки продаж не размещены там, где продают подакцизные товары;

не ведут дистанционную торговлю.

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Но эти исключения не распространяются на тех предпринимателей, которые реализуют технически сложные товары (с перечнем можно ознакомиться по ссылке ), лекарственные средства, ювелирные изделия и акцизную продукцию (например, алкоголь, сигареты).

Штрафы за работу без РРО

Если предприниматель предоставил товар или услугу и не выписал за них чек, то при первой фиксации нарушение должен уплатить 100% от суммы реализуемого. При повторном нарушении закона сумма штрафа возрастет до 150%.

Условно говоря, продав вне кассы товара на 10 тыс. грн, предпринимателю грозит штраф в 10 тыс. грн. Во второй раз бизнесмену придется выложить уже 15 тыс. грн. То есть все зависит от суммы чека.

В то же время, для предпринимателей на едином налоге, которые не являются плательщиками НДС и не продают подакцизные товары, технически сложные бытовые товары, медицинские средства или ювелирные изделия, с 1 октября 2023 года по 31 июля 2025-го предусмотрены такие штрафы за отсутствие РРО:

25% стоимости товаров/услуг при их продаже без использования РРО или с использованием на неполную сумму;

50% стоимости проданных товаров/услуг за аналогичное повторное нарушение.

Единственный орган, уполномоченный проверять установку РРО, их надлежащее обслуживание и закрытие отчетов — Государственная налоговая служба. Только она уполномочена составлять админматериалы. Решение об админвзыскании можно обжаловать в суде.

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