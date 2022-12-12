Кто в первую очередь будет получать электроэнергию — решение правительства Сегодня 13:02 — Энергетика

Кто в первую очередь будет получать электроэнергию — решение правительства

Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто из потребителей в первую очередь получает электроэнергию.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.

Глава Кабмина дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения:

Первый приоритет — это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства.

Третий приоритет — это бизнес, производящий критически важные товары и продукты (например, хлебопекарные и молокозаводы).

Четвертый приоритет — жилищный сектор.

Читайте также: Возможно ли оставить без света Украину

Премьер-министр подчеркнул, что только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты: «Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой».

Кроме того, Министерство энергетики вместе с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольным комитетом и местными властями, по словам главы Правительства, должны разработать механизм реагирования на заявления граждан и бизнеса о нарушении очередности и приоритетности включения потребителей.

«Понимаем, что такая расстановка приоритетов может вызвать вопросы у бизнеса. Поэтому разрабатываем рекомендации для промышленного сектора, в частности о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены», — отметил Шмыгаль, добавив, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.

Справка Finance.ua:

НБУ рассматривает несколько сценариев в контексте усиления энерготеррора рф — во всех трех вариантах есть общие последствия: снижение и ухудшение показателя экономической активности, более высокая инфляция, чем предполагалось в октябре;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которое делает невозможным начисления за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.