Кто в первую очередь будет получать электроэнергию — решение правительства — Finance.ua
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Кто в первую очередь будет получать электроэнергию — решение правительства

Энергетика
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Кто в первую очередь будет получать электроэнергию — решение правительства
Кто в первую очередь будет получать электроэнергию — решение правительства
Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто из потребителей в первую очередь получает электроэнергию.
Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.
Глава Кабмина дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения:
  • Первый приоритет — это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.
  • Второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства.
  • Третий приоритет — это бизнес, производящий критически важные товары и продукты (например, хлебопекарные и молокозаводы).
  • Четвертый приоритет — жилищный сектор.

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Премьер-министр подчеркнул, что только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты: «Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой».
Кроме того, Министерство энергетики вместе с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольным комитетом и местными властями, по словам главы Правительства, должны разработать механизм реагирования на заявления граждан и бизнеса о нарушении очередности и приоритетности включения потребителей.
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«Понимаем, что такая расстановка приоритетов может вызвать вопросы у бизнеса. Поэтому разрабатываем рекомендации для промышленного сектора, в частности о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены», — отметил Шмыгаль, добавив, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.

Справка Finance.ua:

  • НБУ рассматривает несколько сценариев в контексте усиления энерготеррора рф — во всех трех вариантах есть общие последствия: снижение и ухудшение показателя экономической активности, более высокая инфляция, чем предполагалось в октябре;
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которое делает невозможным начисления за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.
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По материалам:
Finance.ua
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