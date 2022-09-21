Кто в Киеве получает самые большие зарплаты — данные центра занятости — Finance.ua
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Кто в Киеве получает самые большие зарплаты — данные центра занятости

Личные финансы
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Кто в Киеве получает самые большие зарплаты — данные центра занятости
Кто в Киеве получает самые большие зарплаты — данные центра занятости
Средний размер зарплаты в Киеве сейчас почти 10 тыс. гривен. Однако у некоторых категорий работников вознаграждение может достигать более 100 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.
«Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн. Однако есть здесь и свои рекордсмены», — сказано в сообщении.
Самые высокие зарплаты работодатели г. Киева предлагают инженеру по программному обеспечению компьютеров и специалисту по разработке компьютерных программ — по 110 тыс. грн.
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Инженеру-программисту и специалисту по разработке и тестированию программного обеспечения хоть и обещают платить почти вдвое меньше, однако эта сумма в несколько раз выше среднего — по 62,5 тыс. грн.
У некоторых работников зарплаты стартуют от 30 тысяч гривен. Так, у инженера по компьютерным системам — 35 тыс. грн, начальника службы — 32,5 тыс. грн, начальника централизованной бухгалтерии — 31 тыс. грн, начальника цеха — 30 тыс. грн.
В диапазоне от 21 до 25 тысяч гривен зарплаты у макетника макетно-модельного проектирования и рихтовщика кузовов — по 25 тыс. грн, мастера производственного участка — 23,5 тыс. грн, колориста — 23 тыс. грн, авторемонтника — 21,5 тыс. грн. грн.
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У руководителя структурного подразделения учреждения здравоохранения, главного инженера проекта, менеджера в оптовой торговле, инженера-проектировщика в гражданском строительстве, врачей разных специальностей, оценщика, монтажника систем утепления зданий и зуборезчика зарплата — на уровне 20 тысяч гривен.
«Работодатели готовы платить высокие зарплаты работникам, они хотят видеть высококлассных специалистов с опытом работы, которые постоянно совершенствуют свои навыки, не боятся учиться чему-то новому», — подытожили в КГЦЗ.
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По материалам:
Finance.ua
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