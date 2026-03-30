Кто стал лучшим руководителем маркетинга банков по версии FinAwards Сегодня 18:32

Кто стал лучшим руководителем маркетинга банков по версии FinAwards

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В списке наград — номинация «Лучший руководитель маркетинга», где определили лучших банковских маркетологов.

Тройка лидеров

Руководитель направления развития маркетинга и коммуникаций Sense Bank Алексей Мороз получил «бронзу», заняв третье место среди лучших руководителей маркетинга. В банке говорят, что под руководством Мороза Sense Bank реализовал масштабные партнерские кампании:

компания Bolt x Visa x Sense Bank принесла 67,1 млн контактов и более 1 млн конверсий, а интеграция RED 2.0 в Glovo обеспечила рост транзакций на 200 процентов;

брендовая кампания с Megogo и Александром Усиком принесла более 100 млн. контактов за 19 дней и 26 млн. органического охвата;

маркетинг банка сфокусировался на data driven подходе и нативных интеграциях в Bolt, Glovo и Megogo, достигая CTR до 4,5% при рыночных бенчмарках до 1%.

Руководитель направления по развитию маркетинга и коммуникаций Sense Bank Алексей Мороз и директор департамента маркетинга ПУМБ Ксения Сикорская с наградами на FinAwards-2026

На второй строчке по результатам голосования оказалась директор департамента маркетинга ПУМБ Ксения Сикорская. Среди заслуг руководительницы выделяют следующие:

в 2025 году более двух третей новых клиентов привлекли с digital-каналов, розничная база выросла на 667 тыс. клиентов, корпоративная — на 135%;

кредитный портфель в розничном сегменте вырос на 4%, а флагманский продукт «Платите частями» достиг 5 млрд грн и 300 тыс. операций;

в 2025 году банк инвестировал 283 млн грн в проекты корпоративной социальной ответственности, сохраняя один из самых высоких уровней доверия к бренду, по данным CBR.

Виктория Ващенко, Chief marketing officer в monobank. Тройку призеров возглавила

В банке поделились заслугами, полученными под руководством Ващенко:

кампания «Лимоны» по случаю 10 млн. клиентов в monobank охватила 8,2 млн. украинцев без paid promotion и стала одним из самых масштабных вирусных проектов года;

в 2025 году monobank привлек 1 242 000 новых клиентов;

благотворительные кампании банка объединили миллионы пользователей и позволили собрать более 35 млрд грн в поддержку Сил обороны и благотворительного сектора, соединив маркетинг, доверие и национальный масштаб.

