Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря — Finance.ua

Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря Сегодня 09:13 — Личные финансы

Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря

Кабмин расширил список категорий детей, которые смогут получить бесплатные путевки в «Артек».

Об этом сообщает Мининтеграции.

Правительство внесло изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для организации оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки. Этот порядок утвержден постановлением КМУ от 9 мая 2023 г. № 462.

Кто может получить

В список категорий детей, которые получают бесплатные путевки в «Артек», добавили:

детей участников боевых действий, в том числе и добровольцев, определенных в пунктах 19−24 части 1 статьи 6 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

детей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, определенных в части первой 10−1 Закона;

детей, зарегистрированных как ВПЛ, получающих помощь на проживание ВПЛ. Документом предусмотрено, что половина путевок в Международный детский центр (МДЦ) «Артек» будут выделены для детей, проживающих на территории активных боевых действий.

Напомним, как и прежде, в 2024 году бесплатные путевки также будут предоставлять:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; - родным детям родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или детском доме семейного типа;

детям из малообеспеченных семей;

детям, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в зоне проведения АТО, осуществления мер национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, зоне боевых действий.

Соответствующий проект акта разработан Минсоцполитики по результатам специальных совещаний под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Такие изменения будут способствовать, в частности, возможности оздоровить больше внутренне перемещенных детей.

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