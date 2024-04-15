Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря — Finance.ua

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Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря

Личные финансы
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Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря
Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря
Кабмин расширил список категорий детей, которые смогут получить бесплатные путевки в «Артек».
Об этом сообщает Мининтеграции.
Правительство внесло изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для организации оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки. Этот порядок утвержден постановлением КМУ от 9 мая 2023 г. № 462.

Кто может получить

В список категорий детей, которые получают бесплатные путевки в «Артек», добавили:
  • детей участников боевых действий, в том числе и добровольцев, определенных в пунктах 19−24 части 1 статьи 6 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • детей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, определенных в части первой 10−1 Закона;
  • детей, зарегистрированных как ВПЛ, получающих помощь на проживание ВПЛ. Документом предусмотрено, что половина путевок в Международный детский центр (МДЦ) «Артек» будут выделены для детей, проживающих на территории активных боевых действий.
Напомним, как и прежде, в 2024 году бесплатные путевки также будут предоставлять:
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; - родным детям родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или детском доме семейного типа;
  • детям из малообеспеченных семей;
  • детям, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в зоне проведения АТО, осуществления мер национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, зоне боевых действий.
Соответствующий проект акта разработан Минсоцполитики по результатам специальных совещаний под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Такие изменения будут способствовать, в частности, возможности оздоровить больше внутренне перемещенных детей.

Деньги вместо пакета малыша: как получить и что изменилось в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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