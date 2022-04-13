Кто сколько может: украинцев просят хоть чуть-чуть платить за коммуналку — Finance.ua

Кто сколько может: украинцев просят хоть чуть-чуть платить за коммуналку

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Министр энергетики Герман Галущенко призвал потребителей платить за электроэнергию в регионах, где не ведутся боевые действия, и тем самым сохранить баланс платежей в стране.

Об этом он сказал во время телемарафона.

«Потребление упало из-за войны, из-за большого количества повреждений, а также очень много заводов остановились — это тоже повлияло очень существенно», — сказал он.

При этом, соответственно, существенно упали расчеты за полученный ресурс.

«Важно, чтобы те регионы, где не идут боевые действия, максимально платили, если у них такая возможность», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что с началом войны правительство приняло решение о запрете отключения потребителей от электроэнергии и газоснабжения. Но некоторые потребители могут манипулировать этим и не платить, потому что знают, что отключений не будет.

«Я обращаюсь и прошу: если у вас есть возможность физически заплатить, то пожалуйста, сделайте это. Вы тем самым поддержите людей в регионах, где действительно идут боевые действия и у которых действительно нет возможности платить», — добавил Галущенко.

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