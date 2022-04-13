Кто сколько может: украинцев просят хоть чуть-чуть платить за коммуналку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Кто сколько может: украинцев просят хоть чуть-чуть платить за коммуналку

Сегодня 13:00Личные финансы
43
Кто сколько может: украинцев просят хоть чуть-чуть платить за коммуналку
Министр энергетики Герман Галущенко призвал потребителей платить за электроэнергию в регионах, где не ведутся боевые действия, и тем самым сохранить баланс платежей в стране.
Об этом он сказал во время телемарафона.
«Потребление упало из-за войны, из-за большого количества повреждений, а также очень много заводов остановились — это тоже повлияло очень существенно», — сказал он.
Читайте также
При этом, соответственно, существенно упали расчеты за полученный ресурс.
«Важно, чтобы те регионы, где не идут боевые действия, максимально платили, если у них такая возможность», — подчеркнул министр.
Он напомнил, что с началом войны правительство приняло решение о запрете отключения потребителей от электроэнергии и газоснабжения. Но некоторые потребители могут манипулировать этим и не платить, потому что знают, что отключений не будет.
«Я обращаюсь и прошу: если у вас есть возможность физически заплатить, то пожалуйста, сделайте это. Вы тем самым поддержите людей в регионах, где действительно идут боевые действия и у которых действительно нет возможности платить», — добавил Галущенко.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.