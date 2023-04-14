Кто сейчас среди самых востребованных специалистов в ІТ (инфографика) — Finance.ua

Кто сейчас среди самых востребованных специалистов в ІТ (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сейчас количество вакансий в категориях Sales, Support и Marketing растет, а количество откликов остается на более или менее конкурентном уровне.

Об этом пишет DOU

Сейчас на DOU есть 403 вакансии в категории Marketing, 285 вакансий в Sales и 102 предложения для специалистов Support. В марте было опубликовано 300 вакансий в категории Sales, которые в среднем собирали 12 откликов на одно предложение.

Данные из Djinni также свидетельствуют, что IT-компании все больше нанимают «неайтишников». Доля найма в нетехнических категориях выросла с 12% в первом квартале 2021-го до 16% в 2022-м и до 20% за последний квартал.

К нетехническим категориях команда Djinni относит маркетологов, сейлзов, HR и рекрутеров.

"За последние три месяца сейлзов наняли вдвое больше, чем за первый квартал 2022-го.

Также выросли наймы маркетологов (на 67%), художников (на 53%) и Flutter программистов (на 32%). Незначительно, но увеличилось количество наймов в DevOps, Python и PHP. Golang i Node.js — почти без изменений. Наем QA упал на 17%, но QA Automation — на 14% увеличился.

Наибольшее падение в наймах в категориях Unity (-37%), Recruiter (-36%), Data Science (-31%), а среди программистов — .NET (-27%)", — говорится в аналитике Djinni.

Справка Finance.ua:

Айтишники спрогнозировали, что ждет украинское ІТ в 2023 году. В течение 2022 года чаще увольняли специалистов небольшие компании: 28% тех, кто потерял работу и ищет новую, работали в компаниях до 50 человек против 23% среди тех, кто сегодня в них работает.

Нынешняя ситуация с работой отражается и на настроениях специалистов. Айтишники, работающие в крупных аутсорсинговых компаниях, хуже оценивают будущее украинского ІТ-рынка и чаще волнуются из-за возможной потери работы.

54% специалистов в аутсорсе беспокоятся о возможном увольнении (против 39% в продуктовых компаниях), 53% считают, что им было бы трудно найти новую работу (в продуктовых компаниях — 46%). 42% сотрудников аутсорса считают, что ситуация в украинском ІТ будет становиться хуже (против 35% тех, кто в продукте).



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