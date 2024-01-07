Кто руководит эфиром: женщин больше на творческих должностях, а мужчин — на технических Сегодня 18:31 — Мир

Кто руководит эфиром: женщин больше на творческих должностях, а мужчин — на технических

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию в сотрудничестве с общественной организацией «Женщины в медиа» представили результаты своего исследования по гендерному распределению работников в медиа. Для этого проанализировали данные 206 медиаорганизаций, где суммарно работает 4820 человек.

Об этом пишет work.ua.

Согласно полученным данным, в отрасли среди работников количественно преобладают женщины, особенно молодого поколения (от 18 до 35 лет). Однако в медиа, имеющих лицензии ТВ и радио одновременно, в старшей возрастной группе (61+) большинство работников — мужчины. В самой большой возрастной группе (от 36 до 60 лет) женщины и мужчины представлены примерно равномерно.

А вот количество работников с инвалидностью в компаниях составляет всего 5−6%.

Что касается руководящих должностей, женщины не существенно преобладают (52% женщин против 48% мужчин).

Также по результатам анализа наблюдается распределение на отрасли так называемых «женских» и «мужских» профессий. Условно их можно разделить на творческие (женские) и технические (мужские), говорится в исследовании.

Творческие профессии и профессии, связанные с созданием и дистрибуцией контента, существенно представлены женщинами: 77% на журналистских должностях — женщины, мужчины — 23%. Мужчины преобладают в должностях технического персонала и программной службы (70%).

Наибольший гендерный разрыв в медиа проявляется в вопросе отпусков по уходу за ребенком. Ими в разных компаниях на 41% и 78% чаще пользуются женщины, чем мужчины — от 12% до 28%.

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