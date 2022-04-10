Кто не подлежит мобилизации в период военного положения: волны мобилизации (инфографика) — Finance.ua

В статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отмечено, что призыву на военную службу не подлежат некоторые категории военнообязанных граждан.
Не подлежат призыву:
лица, которые были забронированы на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
получатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты;
научные и научно-педагогические сотрудники заведений высшего и профессионального предвысшего образования;
женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 −23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в опеке (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
народные депутаты, депутаты Верховного Совета АР Крым;
Также мобилизации не подлежат сотрудники определенных органов:
военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ;
Министерства обороны Украины;
Службы безопасности Украины;
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;