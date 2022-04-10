Кто не подлежит мобилизации в период военного положения: волны мобилизации (инфографика) — Finance.ua

Кто не подлежит мобилизации в период военного положения: волны мобилизации (инфографика)

Сегодня 15:42 — Личные финансы

Сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации. Об этом пишет ОО «Юрпомощь».

По указу президента № 69/2022 от 24 февраля 2022 года мобилизация продолжается на всей территории Украины. Призыв военнослужащих будет проходить в течение 90 дней со дня вступления в силу документа.

Фактически мобилизация в Украине завершится 24 мая, однако эта дата может варьироваться в зависимости от ситуации.

Вторая волна мобилизации проходит с 15 марта 2022 года. Это мобилизация резервистов, не попавших в первую волну. В основном это военнослужащие, которые уже имели боевой опыт до 2014 года.

В статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отмечено, что призыву на военную службу не подлежат некоторые категории военнообязанных граждан.

Не подлежат призыву:



лица, которые были забронированы на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

получатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты;

научные и научно-педагогические сотрудники заведений высшего и профессионального предвысшего образования;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 −23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (в возрасте до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в опеке (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховного Совета АР Крым;

Также мобилизации не подлежат сотрудники определенных органов:

военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ;

Министерства обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Национальной гвардии Украины;

Службы внешней разведки;

Национальной полиции Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Налоговой полиции;

Управления государственной охраны;

Государственного бюро расследований;

Государственной исполнительной службы Украины.

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