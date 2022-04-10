Кто не подлежит мобилизации в период военного положения: волны мобилизации (инфографика) — Finance.ua
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Кто не подлежит мобилизации в период военного положения: волны мобилизации (инфографика)

Сегодня 15:42Личные финансы
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Сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации. Об этом пишет ОО «Юрпомощь».
По указу президента № 69/2022 от 24 февраля 2022 года мобилизация продолжается на всей территории Украины. Призыв военнослужащих будет проходить в течение 90 дней со дня вступления в силу документа.
Фактически мобилизация в Украине завершится 24 мая, однако эта дата может варьироваться в зависимости от ситуации.
Вторая волна мобилизации проходит с 15 марта 2022 года. Это мобилизация резервистов, не попавших в первую волну. В основном это военнослужащие, которые уже имели боевой опыт до 2014 года.
Кто не подлежит мобилизации в период военного положения: волны мобилизации (инфографика)

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В статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отмечено, что призыву на военную службу не подлежат некоторые категории военнообязанных граждан.
Не подлежат призыву:
  • лица, которые были забронированы на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
  • получатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты;
  • научные и научно-педагогические сотрудники заведений высшего и профессионального предвысшего образования;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
  • мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
  • мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 −23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
  • те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в опеке (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
  • народные депутаты, депутаты Верховного Совета АР Крым;
Также мобилизации не подлежат сотрудники определенных органов:
  • военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ;
  • Министерства обороны Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Службы внешней разведки;
  • Национальной полиции Украины;
  • Государственной пограничной службы Украины;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • Налоговой полиции;
  • Управления государственной охраны;
  • Государственного бюро расследований;
  • Государственной исполнительной службы Украины.

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По материалам: Finance.ua
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