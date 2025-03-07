Кто может выезжать за границу для перевозки гуманитарной помощи — Finance.ua

Кто может выезжать за границу для перевозки гуманитарной помощи Сегодня 19:47

Кто может выезжать за границу для перевозки гуманитарной помощи

Правительство изменило правила пересечения границы для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. С 1 марта 2025 года они выезжают за пределы Украины на общих основаниях.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 57.

Кто имеет право на выезд за границу

По новым правилам, пересечение границы гражданами мужского пола для перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи будет происходить не по регистрации в системе «Шлях». Соответственно, Министерство развития громад и территорий и областные военные администрации не будут больше выносить решения о выезде за пределы Украины.

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С 1 марта пересекать границу при наличии соответствующих документов могут:

забронированные на период мобилизации;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

многодетные родители;

мужчины, у которых есть ребенок до 18 лет и жена, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица с инвалидностью;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по международным перевозкам на автомобиле грузов и пассажиров.

Важно! При пересечении границы граждане должны предъявлять документы сотрудникам Госпогранслужбы. Представители ГПСУ могут проверять, в частности, военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста.

К слову, недавно Кабмин снова разрешил деятелям искусств и медийщикам выезжать за границу, однако несколько изменил правила. Теперь подавать документы в Минкульт нужно минимум за 15 дней до выезда, а находиться за границей можно не более 60 дней.

Телеканал 24 По материалам:

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