Кто может выезжать за границу для перевозки гуманитарной помощи — Finance.ua

Кто может выезжать за границу для перевозки гуманитарной помощи
Правительство изменило правила пересечения границы для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. С 1 марта 2025 года они выезжают за пределы Украины на общих основаниях.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 57.
Кто имеет право на выезд за границу
По новым правилам, пересечение границы гражданами мужского пола для перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи будет происходить не по регистрации в системе «Шлях». Соответственно, Министерство развития громад и территорий и областные военные администрации не будут больше выносить решения о выезде за пределы Украины.
С 1 марта пересекать границу при наличии соответствующих документов могут:
- забронированные на период мобилизации;
- непригодные к военной службе по состоянию здоровья;
- многодетные родители;
- мужчины, у которых есть ребенок до 18 лет и жена, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- лица с инвалидностью;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по международным перевозкам на автомобиле грузов и пассажиров.
Важно! При пересечении границы граждане должны предъявлять документы сотрудникам Госпогранслужбы. Представители ГПСУ могут проверять, в частности, военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста.
К слову, недавно Кабмин снова разрешил деятелям искусств и медийщикам выезжать за границу, однако несколько изменил правила. Теперь подавать документы в Минкульт нужно минимум за 15 дней до выезда, а находиться за границей можно не более 60 дней.
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