Минкульт снова будет помогать с выездом за границу деятелям искусств и медийщикам — Finance.ua

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Минкульт снова будет помогать с выездом за границу деятелям искусств и медийщикам

Казна и Политика
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Минкульт снова будет помогать с выездом за границу деятелям искусств и медийщикам
Минкульт снова будет помогать с выездом за границу деятелям искусств и медийщикам
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины возобновит выдачу писем содействия для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков уже с пятницы, 7 марта.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
С 7 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций возобновит выдачу писем содействия выезду за границу деятелей искусств и медийщиков. Однако заявки, поданные ранее, рассматриваться не будут, так как документы необходимо подавать по новым правилам.
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Известно, что 4 марта Кабинет Министров урегулировал вопрос пересечения границы военнообязанными деятелями искусств и работниками медиа. Согласно правилам, подача документов в Минкультуры должна состояться минимум за 15 дней до выезда, а максимальный срок пребывания за границей составляет не более 60 календарных дней со дня пересечения границы.
Кроме этого, не будут выдавать письма содействия пересечению границы для независимых деятелей искусств, которые не трудоустроены или не являются ФЛП.
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«То, что существовало раньше, не совсем нормированный процесс, точнее, абсолютно ненормированный, позволяло нам выпускать за границу независимых работников культуры, которые не трудоустроены ни в учреждении культуры, ни в критическом предприятии, не являются самозанятым лицом в виде ФЛП. На сегодняшний день было консолидировано решение правительства, что, к сожалению, мы не сможем это контролировать. Поэтому сейчас работники культуры, не имеющие трудоустройства и не самозанятые лица, остаются вне этого постановления», — рассказала первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко.
Если такие лица будут внесены в план работы Минкультуры по представлению тех или иных мероприятий за границей, то они смогут выезжать, но путь к этому будет длиннее. Речь идет о том, что необходимо будет вносить это мероприятие в план и утверждать отдельным приказом.

Справка Finance.ua:

  • Министерство культуры с 3 марта приостановило выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков;
  • впоследствии стало известно, что в Украину из-за границы не вернулись более 500 мужчин, которые в 2024 году уехали по письмам-рекомендациям Министерства культуры.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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