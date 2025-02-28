Что изменилось при выезде за границу: кого из мужчин касается — Finance.ua

Что изменилось при выезде за границу: кого из мужчин касается Сегодня 10:00 — Личные финансы

Что изменилось при выезде за границу: кого из мужчин касается

В Украине изменили правила пересечения границы. Они касаются военнообязанных мужчин, которые перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы.

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Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Кого коснулись изменения

Такие изменения касаются мужчин-водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных или медицинских грузов для нужд ВСУ, других военных формирований или населения Украины.

Как изменили условия выезда за границу

По словам спикера ГНСУ, ранее вышеупомянутых мужчин вносили в систему «Шлях». Решение о том, чтобы разрешить им выезд за границу, принималось Министерством развития общин и территорий или областными военными администрациями.

«Сейчас эта категория граждан, эти водители, которые планируют осуществлять перевозку гуманитарных или медицинских грузов, может пересечь границу только на общих основаниях», — подчеркнул он.

Демченко уточнил, что теперь информацию о таких водителях не будут вносить в систему «шлях» и решения по ним не будут рассматриваться областными военными администрациями.

«Человек должен подпадать под категорию тех, кому разрешен выезд за границу. Например, это те, кто исключен из военного учета, или имеющие троих и более детей на воспитании, или другие категории, позволяющие пересечь границу согласно правилам, утвержденным постановлением правительства», — добавил он.

Новые правила уже заработали

Демченко обратил внимание, что изменения в правила пересечения границы уже опубликованы в официальном вестнике, поэтому пограничники начали ими руководствоваться.

«Если человек прибывает в пункт пропуска и отображается в системе „Шлях“ как имеющий право перевозить гуманитарные грузы согласно решениям областных военных администраций, таких людей мы не пропускаем, если они, конечно, не подпадают под другие условия пересечения государственной границы», — уточнил он.

Такие изменения были введены в соответствии с постановлением правительства.

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