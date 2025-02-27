Изменены правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи — Finance.ua

Изменены правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Кабмин опубликовал постановление № 213, которым внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

В частности, в новой редакции изложен пункт 2−8.

В соответствии с новой редакцией «в случае введения в Украине военного положения пропуск граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, следующих для перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи, из числа лиц, указанных в пунктах 2−1, 2−6, 2−9, настоящих Правил, осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения такими лицами настоящих Правил».

Следует отметить, что в пункте 2−1, к примеру, речь идет о лицах, имеющих отсрочку от призыва, а в пункте 2−14 — вообще о разных категориях должностных лиц.

То есть, Кабмин изменил достаточно четкое правило, которое регулировало пропуск водителей, перевозящих гуманитарные грузы, на пространную формулировку.

Напомним, до изменений пункт 2−8 предусматривал, что «в случае введения в Украине военного положения пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также населения Украины, через государственную границу осуществляется уполномоченными служебными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины, выполнении правил пересечения государственной границы Украины и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами, принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы, принимается на срок не более шести месяцев.

Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации отправляют в Администрацию Госпогранслужбы решение о выезде за пределы Украины указанных в абзаце первом этого пункта лиц для учета при их выезде за пределы Украины.

Лица, указанные в абзаце 1 этого пункта, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения целей выезда за границу, установленных настоящим пунктом, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают лицам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, в пересечении государственной границы в порядке, определенном частью первой статьи 14 Закона «О пограничном контроле».

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