Сколько мужчин могут уехать за границу после окончания войны: три сценария — Finance.ua

Сколько мужчин могут уехать за границу после окончания войны: три сценария Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Сколько мужчин могут уехать за границу после окончания войны: три сценария

По оценкам Центра экономической стратегии, на конец ноября 2024 года за границей оставалось 5,2 млн украинских беженцев. Большинство украинских беженцев — это взрослые женщины. По состоянию на декабрь 2024 г. они составляли 44% всех беженцев за рубежом.

Отмечается, что за границу дополнительно могут уехать 290 тыс. украинских мужчин при оптимистическом сценарии, 389 тыс. — при среднем и 532 тыс. — при пессимистическом.

«Мы оценили возможный отток украинцев мужского пола после войны и отмены запрета на выезд мужчин. Анализ охватывает только мужчин, жены которых уже за границей, и которые стремятся к воссоединению с близкими. В то же время послевоенная миграция может включать и тех, кто не имеет родных за рубежом, поэтому наша оценка может быть занижена. Кроме того, в Украине остаются дети и родители беженцев, которые также могут стремиться к выезду», — отмечают авторы исследования.

Инфографика: ЦЭС

Меньше половины беженцев планирует вернуться

Сохраняется тренд на уменьшение доли беженцев, планирующих возвращаться в Украину.

По состоянию на конец 2024 года эта доля впервые стала ниже половины опрошенных. Те, кто раньше точно или скорее планировал возвращаться, изменили свои намерения в сторону невозвращения. Часть беженцев, планировавших вернуться в начале 2024 года, уже это сделали.

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Основными факторами, сдерживающими беженцев от возвращения, являются как военные, так и экономические факторы: ухудшение ситуации безопасности и сохранение неопределенности, разрушенное жилье, низкий уровень жизни, сложности с поиском работы в Украине.

Инфографика: ЦЭС

С более длительным пребыванием за границей беженцы привыкают к правилам и социально-экономическим реалиям новой страны. Из-за ассимиляции и ощущения неопределенности, связанной с жизнью в Украине, продолжает падать доля тех, кому больше нравится жить в Украине.

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По состоянию на конец 2024 года мнения беженцев по поводу того, где им больше нравится, разделились практически пополам. В то же время почти половина опрошенных имеют категоричные взгляды по этому вопросу.

Обратно вернется 1,2 — 2,2 млн беженцев

По расчетам ЦЭС, после окончания войны за границей останется 1,7 млн ​​украинцев при оптимистическом сценарии, 2,3 млн — при среднем и 2,7 млн ​​- при пессимистическом.

Разрыв в прогнозах возвращения больше между оптимистическим и средним сценарием, чем между средним и пессимистическим. Это связано с предположениями о вероятности возврата, которая меняется в зависимости от выбранных респондентами ответов.

Инфографика: ЦЭС

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