Кто может претендовать на высокую зарплату без высшего образования: что нужно делать — Finance.ua

Кто может претендовать на высокую зарплату без высшего образования: что нужно делать Сегодня 08:00 — Личные финансы

В Украине на среднюю зарплату от 40 тыс. грн. без высшего образования могут претендовать водители-международники, автомаляры, проходчики на шахтах и некоторые риелторы. Кроме того, высокие зарплаты также получают и военнослужащие.

Об этом следует из данных объявлений большого кадрового портала.

Зарплата зависит от условий работы, а в некоторых случаях от количества рабочих дней (заказов, рейсов).

Водитель-международник — 42,5 тыс. грн.

В среднем водитель, импортирующий в Украину товары или обеспечивающий экспортные коридоры, может зарабатывать 42,5 тыс. грн. К тому же работодатели обещают заработную плату в размере более 100 тыс. грн.

Зарплата зависит от количества рейсов. Требования к водителю: категория С, СЕ, желательно Код 95 (сертификат, нужен водителям для работы в ЕС), опыт работы от двух лет. Кроме того, большим преимуществом станет возможность самостоятельно выполнять незначительный ремонт. Для выезда водителю за границу также необходимо будет получить разрешение.

Военнослужащий — 59,3 тыс. грн

Военкоматы открыли и разместили на профильных ресурсах десятки вакансий для военнослужащих. В среднем зарплата составляет 59,3 тыс. грн, однако украинцы, которые выполняют военные задачи на передовой, получают около 120 тыс. грн в месяц (с учетом доплаты в 100 тыс. грн).

Требования: возраст от 27 лет, отсутствие медицинских противопоказаний, выносливость, хорошая физическая подготовка.

Проходчик — до 42 тыс. грн

В Днепропетровской области приглашают мужчин для работы проходчиками в шахтах. Задачи: с помощью перфораторов и буровых установок производить выработку в шахте. Это одна из самых сложных специальностей.

Помимо официального отпуска, медицинского обслуживания, высокой зарплаты и соцгарантий также можно получить возможность раньше выйти на пенсию при наличии определенного стажа работы на шахте.

Автомаляр — 45 тыс. грн в месяц

Автомаляр должен заниматься рихтовкой, подготовкой авто к покраске, шпаклевкой, полировкой и покраской. На работе можно получить бесплатный инструмент, обучение. Однако больше преимуществ для трудоустройства у специалистов, уже имеющих опыт работы.

Справка Finance.ua:

«Работа без барьеров»: в Украине запускают новые программы стимулирования занятости. Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко: «Облегчить доступ к работе для самых уязвимых слоев украинцев, в том числе для лиц с инвалидностью, ветеранов, молодежи без опыта работы, внутренних переселенцев». По ее словам, уже разработан и работает четкий маршрут и возможности для человека, стремящегося реализовать свое право на достойный труд:



BusinessUa По материалам:

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