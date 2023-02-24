Кто может претендовать на высокую зарплату без высшего образования: что нужно делать — Finance.ua
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Кто может претендовать на высокую зарплату без высшего образования: что нужно делать

Личные финансы
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В Украине на среднюю зарплату от 40 тыс. грн. без высшего образования могут претендовать водители-международники, автомаляры, проходчики на шахтах и некоторые риелторы. Кроме того, высокие зарплаты также получают и военнослужащие.
Об этом следует из данных объявлений большого кадрового портала.
Зарплата зависит от условий работы, а в некоторых случаях от количества рабочих дней (заказов, рейсов).
Водитель-международник — 42,5 тыс. грн.
В среднем водитель, импортирующий в Украину товары или обеспечивающий экспортные коридоры, может зарабатывать 42,5 тыс. грн. К тому же работодатели обещают заработную плату в размере более 100 тыс. грн.
Зарплата зависит от количества рейсов. Требования к водителю: категория С, СЕ, желательно Код 95 (сертификат, нужен водителям для работы в ЕС), опыт работы от двух лет. Кроме того, большим преимуществом станет возможность самостоятельно выполнять незначительный ремонт. Для выезда водителю за границу также необходимо будет получить разрешение.
Военнослужащий  59,3 тыс. грн
Военкоматы открыли и разместили на профильных ресурсах десятки вакансий для военнослужащих. В среднем зарплата составляет 59,3 тыс. грн, однако украинцы, которые выполняют военные задачи на передовой, получают около 120 тыс. грн в месяц (с учетом доплаты в 100 тыс. грн).
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Требования: возраст от 27 лет, отсутствие медицинских противопоказаний, выносливость, хорошая физическая подготовка.
Проходчик — до 42 тыс. грн
В Днепропетровской области приглашают мужчин для работы проходчиками в шахтах. Задачи: с помощью перфораторов и буровых установок производить выработку в шахте. Это одна из самых сложных специальностей.
Помимо официального отпуска, медицинского обслуживания, высокой зарплаты и соцгарантий также можно получить возможность раньше выйти на пенсию при наличии определенного стажа работы на шахте.
Автомаляр — 45 тыс. грн в месяц
Автомаляр должен заниматься рихтовкой, подготовкой авто к покраске, шпаклевкой, полировкой и покраской. На работе можно получить бесплатный инструмент, обучение. Однако больше преимуществ для трудоустройства у специалистов, уже имеющих опыт работы.

Справка Finance.ua:

  • «Работа без барьеров»: в Украине запускают новые программы стимулирования занятости. Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения.
  • Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко: «Облегчить доступ к работе для самых уязвимых слоев украинцев, в том числе для лиц с инвалидностью, ветеранов, молодежи без опыта работы, внутренних переселенцев». По ее словам, уже разработан и работает четкий маршрут и возможности для человека, стремящегося реализовать свое право на достойный труд:

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По материалам:
BusinessUa
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