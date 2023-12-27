Кто может получить выплаты от международной организации: какой срок подачи заявки — Finance.ua

Кто может получить выплаты от международной организации: какой срок подачи заявки Сегодня 13:00 — Личные финансы

Международная организация Fight For Right объявила о том, что проводится регистрация на выплаты денежного пособия недавно перемещенным семьям с людьми с инвалидностью и детьми с инвалидностью.

Адресные выплаты помогут покрыть основные расходы в зимний период тем, кто лишился имущества и средств для жизни.

Гуманитарные выплаты предназначены для тех, кто получил статус ВПЛ не ранее трех месяцев назад. Это могут быть:

• люди с инвалидностью;

• родители детей с инвалидностью.

Как зарегистрироваться и получить выплаты

Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму по этой ссылке

Вместе с анкетой нужно будет скачать:

• копию справки ВПЛ;

• справку МСЭК.

В случае одобрения заявки представители организации сами с вами свяжутся.

Регистрация на гуманитарные выплаты заканчивается 28 декабря.

Справка Finance.ua:

Программу мини-грантов для предпринимателей запустил Благотворительный фонд «Женские возможности в Украине». Об этом сообщается на сайте фонда. Фонд «Женские возможности в Украине» проводит конкурс мини-грантов для поддержки и развития предпринимательства в Одесской и Николаевской областях. Фонд предоставляет гранты женщинам-предпринимателям, которые продолжают вести свой бизнес в условиях военного положения, сообщили в фонде.

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НВ По материалам:

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