Кто может получить выплаты от международной организации: какой срок подачи заявки — Finance.ua
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Кто может получить выплаты от международной организации: какой срок подачи заявки

Личные финансы
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Международная организация Fight For Right объявила о том, что проводится регистрация на выплаты денежного пособия недавно перемещенным семьям с людьми с инвалидностью и детьми с инвалидностью.
Адресные выплаты помогут покрыть основные расходы в зимний период тем, кто лишился имущества и средств для жизни.
Гуманитарные выплаты предназначены для тех, кто получил статус ВПЛ не ранее трех месяцев назад. Это могут быть:
• люди с инвалидностью;
• родители детей с инвалидностью.
Как зарегистрироваться и получить выплаты
Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму по этой ссылке.
Вместе с анкетой нужно будет скачать:
• копию справки ВПЛ;
• справку МСЭК.
В случае одобрения заявки представители организации сами с вами свяжутся.
Регистрация на гуманитарные выплаты заканчивается 28 декабря.

Справка Finance.ua:

Программу мини-грантов для предпринимателей запустил Благотворительный фонд «Женские возможности в Украине». Об этом сообщается на сайте фонда. Фонд «Женские возможности в Украине» проводит конкурс мини-грантов для поддержки и развития предпринимательства в Одесской и Николаевской областях. Фонд предоставляет гранты женщинам-предпринимателям, которые продолжают вести свой бизнес в условиях военного положения, сообщили в фонде.
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По материалам:
НВ
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