Кто может получить деньги в случае смерти пенсионера: размер помощи и сроки — Finance.ua

Кто может получить деньги в случае смерти пенсионера: размер помощи и сроки
В случае смерти пенсионера лица, совершившие погребение, имеют право на получение денежной помощи. Помощь выплачивается только в том случае, если захоронение не совершили на средства государства.
Как напоминают в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, денежная помощь может составлять:
- двухмесячный размер пенсии умершего;
- трехмесячный размер пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, если похороненный был военным пенсионером.
Подать заявление на получение помощи можно:
- в любой сервисный центр ПФУ;
- через веб-портал Пенсионного фонда.
Вместе с заявлением следует подать следующие документы:
- паспорт заявителя;
- заявление о выплате помощи на захоронение;
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;
- реквизиты банковского счета;
- если пенсионер умер за пределами страны, заявитель должен подать свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодательством зарубежной страны.
Срок обращения за получением помощи на погребение пенсионера не ограничен.
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