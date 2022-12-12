Кто может получить деньги в случае смерти пенсионера: размер помощи и сроки — Finance.ua

Кто может получить деньги в случае смерти пенсионера: размер помощи и сроки Сегодня 08:19 — Личные финансы

В случае смерти пенсионера лица, совершившие погребение, имеют право на получение денежной помощи. Помощь выплачивается только в том случае, если захоронение не совершили на средства государства.

Как напоминают в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, денежная помощь может составлять:

двухмесячный размер пенсии умершего;

трехмесячный размер пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, если похороненный был военным пенсионером.

Подать заявление на получение помощи можно:

в любой сервисный центр ПФУ;

через веб-портал Пенсионного фонда.

Вместе с заявлением следует подать следующие документы:

паспорт заявителя;

заявление о выплате помощи на захоронение;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;

реквизиты банковского счета;

если пенсионер умер за пределами страны, заявитель должен подать свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодательством зарубежной страны.

Срок обращения за получением помощи на погребение пенсионера не ограничен.

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