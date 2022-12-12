Кто может получить деньги в случае смерти пенсионера: размер помощи и сроки — Finance.ua
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Кто может получить деньги в случае смерти пенсионера: размер помощи и сроки

Личные финансы
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В случае смерти пенсионера лица, совершившие погребение, имеют право на получение денежной помощи. Помощь выплачивается только в том случае, если захоронение не совершили на средства государства.
Как напоминают в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, денежная помощь может составлять:
  • двухмесячный размер пенсии умершего;
  • трехмесячный размер пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, если похороненный был военным пенсионером.
Подать заявление на получение помощи можно:
  • в любой сервисный центр ПФУ;
  • через веб-портал Пенсионного фонда.
Вместе с заявлением следует подать следующие документы:
  • паспорт заявителя;
  • заявление о выплате помощи на захоронение;
  • выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;
  • реквизиты банковского счета;
  • если пенсионер умер за пределами страны, заявитель должен подать свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодательством зарубежной страны.
Срок обращения за получением помощи на погребение пенсионера не ограничен.

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По материалам:
Finance.ua
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