Кто может не применять РРО — Finance.ua

Кто может не применять РРО Сегодня 08:00

Применение РРО (регистратор расчетных операций) введено в нашей стране для подавляющего большинства ФЛП Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Список тех, кто может не применять РРО в своей деятельности, дает статья 9 Закона Украины.

Согласно нормам настоящей статьи, «Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций и расчетные книги не применяются» в следующих случаях:

при осуществлении торговли продукцией собственного производства (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней) предприятиями, учреждениями форм собственности. Кроме предприятий торговли и общественного питания, в случае проведения расчетов в кассах этих предприятий, учреждений и организаций с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных уполномоченным лицом соответствующего предприятия;

при выполнении некоторых банковских операций;

при продаже проездных и перевозочных документов на железнодорожном (кроме пригородного) и авиационном транспорте с оформлением расчетных и отчетных документов и на автомобильном транспорте с выдачей талонов, квитанций, билетов с нанесенными печатным способом серией, номером, номинальной стоимостью, а также при продаже билетов государственных лотерей через электронную систему принятия ставок, которая контролируется в режиме реального времени центральным органом исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, и билетов на посещение культурно-спортивных и зрелищных учреждений;

при продаже товаров (предоставлении услуг) плательщиками единого налога (физическими лицами — предпринимателями), не применяющими регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций в соответствии с Налоговым кодексом Украины;

при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней) на рынках;

при продаже в киосках, с лотков и разносок газет, журналов и других изданий, листовок, конвертов, знаков почтовой оплаты, если удельный вес такой продукции составляет более 50 процентов общего товарооборота при отсутствии продаж подакцизных товаров и технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также при продаже жетонов и проездных билетов в кассах метрополитена;

при продаже воды, молока, кваса, масла и живой рыбы из автоцистерн, цистерн, бочек и бидонов. Блюда и безалкогольные напитки в столовых и буфетах общеобразовательных учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений во время учебного процесса;

если в месте получения товаров (предоставления услуг) операции по расчетам в наличной форме не производятся (склады, места хранения товаров, оптовая торговля и т. п. );

); при осуществлении расчетов за услуги при проведении таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Кроме того, РРО могут не применять физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога первой группы.

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