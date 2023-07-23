Кто из украинцев может одновременно получать пенсию и соцпособие: разъяснение Пенсионного фонда — Finance.ua

Кто из украинцев может одновременно получать пенсию и соцпособие: разъяснение Пенсионного фонда Сегодня 20:02 — Личные финансы

Кто из украинцев может одновременно получать пенсию и соцпособие: разъяснение Пенсионного фонда

Некоторые украинцы имеют право на получение социального пособия и пенсии сразу. В частности, это связано с определенными обстоятельствами в детстве.

«Человек с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена ​​в возрасте до 18 лет и который получает государственное социальное пособие в соответствии с Законом Украины „О государственном социальном пособии лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью“, может получать при наличии права и пенсию в связи с утратой кормильца», — говорится в сообщении.

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Лица, которым установили наличие инвалидности до 18 лет, имеют право на социальное пособие в размере:

лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2093 грн);

лицам с инвалидностью с детства II группы — 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 674,40 грн);

лицам с инвалидностью с детства III группы — 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 255,80 грн);

на детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 465,10 грн).

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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