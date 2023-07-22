От чего зависит увеличение размера выплаты пенсионерам в 2023 году — Finance.ua

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От чего зависит увеличение размера выплаты пенсионерам в 2023 году

Личные финансы
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От чего зависит увеличение размера выплаты пенсионерам в 2023 году
От чего зависит увеличение размера выплаты пенсионерам в 2023 году
Пенсии и прожиточный минимум в Украине должны повышаться дважды в год.
У некоторых пожилых людей в июле значительно возросли выплаты, а до конца этого года повышение минимальной пенсии по Украине не предусмотрено.
Как сообщает эксперт по социальной политике Андрей Павловский для 24 канала, до войны размер минимальной пенсии повышался дважды в год — 1 июля и 1 декабря, когда пересматривался размер прожиточного минимума.
В то же время, прожиточный минимум в 2023 году для детей 6−18 лет составляет 2833 грн. Для трудоспособных лиц его уровень зафиксирован на 2684 грн, а для людей, потерявших трудоспособность — 2093 грн.
По словам Павловского, минимальная пенсия останется без изменений до конца 2023-го.
«Правительство всегда закон о бюджете закладывало четыре раза. То есть поквартально менялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет», — объясняет эксперт.
На сайте отмечают, что минимальную пенсию по возрасту устанавливают в зависимости от размера одного прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. До конца 2023 года в госбюджете не предусмотрено повышение минимальной пенсии и минимального прожиточного минимума.

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет

По материалам:
Телеграф
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