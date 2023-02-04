Кто из украинцев имеет право выехать на лечение за границу — Минздрав Вчера 20:03 — Личные финансы

27 января правительство приняло постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины».

Министерство здравоохранения дало разъяснение о возможности украинских граждан пересекать государственную границу в период военного положения для выезда в другие страны на лечение.

Приказ Минздрава от 05.04.2022 г. № 574 четко определяет критерии направления и категории пациентов, медицинская и реабилитационная помощь которым может предоставляться за рубежом.

По-прежнему, если пациенты нуждаются в длительной или дорогостоящей медицинской помощи, а также в получении медицинских услуг, оказание которых в настоящее время в Украине значительно ограничено из-за полномасштабной войны, они могут направляться на лечение за пределы государства.

Пропуск таких граждан через государственную границу осуществляется при наличии документов, подтверждающих право на выезд и въезд в Украину, и на основании письма министра здравоохранения Украины о согласованном с заграничной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения.

Соответствие критериям направления за границу для лечения во время действия военного положения подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о «Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного», заполненной врачом учреждения здравоохранения, осуществляющего координацию направления для лечения за границу.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.

Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети такого лица, в том числе усыновленные.

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