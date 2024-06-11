Кто из работников сферы образования имеет право на отсрочку — Finance.ua

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Кто из работников сферы образования имеет право на отсрочку

Личные финансы
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Кто из работников сферы образования имеет право на отсрочку
Кто из работников сферы образования имеет право на отсрочку
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Его положения предусматривают получение отсрочки от призыва для некоторых работников сферы образования.
Об этом рассказала младший юрист практики военного права ЮК «Приходько и партнеры» Диана Скумадчук.

Кто имеет право на отсрочку

В соответствии с нормами законодательства от призыва по мобилизации освобождаются:
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень и работающих не менее чем на 0,75 ставки,
  • педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки,
«Кроме этого стоит отметить, что получить отсрочку от мобилизации могут граждане, которые обучаются на аспирантуре и докторантуре, и граждане, зачисленные на обучение в интернатуру, но при этом форма такого обучения должна быть обязательно дневной или дуальной», — отмечает Диана Скумадчук.

Сохраняется ли заработная плата

Эксперт также отмечает, что в случае мобилизации должности и рабочие места педагогов должны сохраняться за ними.
«Однако законодательство не предусматривает обязанности работодателя сохранять начисление заработной платы мобилизованному гражданину. То есть заработная плата может быть сохранена только по желанию работодателя», — отмечает юрист.

Изменения в закон о мобилизации

На данный момент нардепы не планируют менять закон о мобилизации. Возникающие проблемы можно решить без изменений в документе. Это, в частности, критерии бронирования для предприятий.
«Это, например, предприятия, в частности в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта, энергетики. Для того чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им абсолютно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодняшний день нет брони. Вышел несколько замкнутый круг», — рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По материалам:
РБК-Україна
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