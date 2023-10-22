Кто из пенсионеров получит наименьшую надбавку в 2024 году — Finance.ua

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Кто из пенсионеров получит наименьшую надбавку в 2024 году

Казна и Политика
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Кто из пенсионеров получит наименьшую надбавку в 2024 году
Кто из пенсионеров получит наименьшую надбавку в 2024 году
В следующем году в Украине запланирована индексация пенсий, которую проведут по новому принципу. Однако части украинцев не следует ожидать большой прибавки.
Об этом рассказала министр социальной политики Оксаны Жолнович в интервью Forbes.
По ее словам, самая маленькая надбавка ожидает людей, которые недавно вышли на пенсию.
«Наименьшая индексация будет у людей, которые вышли на пенсию в последние три года, потому что их выплаты соответствуют рынку. В отличие от людей, получивших пенсию в 2000-х годах. Если очень упрощенно, человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии является средняя зарплата за последние три года», — пояснила министр.
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Отмечается, что индексация проводится на уровень инфляции за последние три года, которая систематически занижала пенсии. Таким образом, в Украине есть люди, получающие всего 2500 грн. В то время как люди, вышедшие на пенсию в 2019 году, с аналогичным стажем работы получают 5000 грн.
«Конечно, идеальный вариант проиндексировать пенсии всем, но на это нужно около 300 млрд грн. Это сумасшедшие деньги. У нас в 2024-м заложено всего 100 млрд грн. Поэтому мы подтягиваем тех, кто получает меньше всего. Это около 60% от общего количества», — сообщила Жолнович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Socportal
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