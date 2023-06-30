Кто из мужчин чаще всего выезжает из Украины во время войны — данные ГНСУ — Finance.ua
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Кто из мужчин чаще всего выезжает из Украины во время войны — данные ГНСУ

Личные финансы
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Кто из мужчин чаще всего выезжает из Украины во время войны — данные ГНСУ
Кто из мужчин чаще всего выезжает из Украины во время войны — данные ГНСУ
В Государственной пограничной службе рассказали, какие категории мужчин чаще всего уезжают из Украины во время военного положения. Информация опубликована на сайте ведомства.
Как отмечают пограничники, в течение последнего периода государственную границу Украины ежесуточно пересекают примерно 100−110 тысяч человек в обе стороны. До этого количество людей колебалось на уровне 85−90 тысяч.
При этом в начале летнего сезона фиксируется увеличение количества лиц, в первую очередь женщин и детей, которые едут за границу с целью отдыха, участия в различных образовательных и спортивных мероприятиях и т. д.

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В ГНСУ отмечают, что категории лиц, пересекающих границу, по-прежнему достаточно разные. Кроме женщин и детей, иностранцев, людей старшего возраста обеспечивается и оформление украинских мужчин, с соблюдением ими условий пересечения и на которых не распространяются ограничения по выезду за пределы страны.
Кто из мужчин чаще всего выезжает из Украины во время войны — данные ГНСУ
Анализ предыдущих месяцев по категории мужчин украинцев в возрасте 18−60, пересекавших западный участок границы, показывает, что подавляющее большинство из них (45%) — это водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, выполняющих международные перевозки грузов и пассажиров и внесенные в систему «Шлях».
Кто еще из мужчин чаще всего пересекает границу:
  • по 16% - это многодетные родители и люди с инвалидностью,
  • около 7% - непригодные к военной службе лица,
  • еще около 6% - мужчины, пересекающие границу для выполнения перевозки гуманитарных грузов для нужд военных формирований и населения Украины и также внесенные в систему «Шлях».
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Процент меньше у других лиц, которым разрешено пересекать границу, в частности тех, кто обеспечивает сопровождение лиц с инвалидностью, те, кто следует в служебные командировки из определенной категории госслужбы и забронированы за органами государственной власти, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет и т. д.
Особое внимание следует обратить именно на лиц, внесенных в систему «Шлях». Как сообщало ГНСУ, подразделения ведомства не являются администраторами данной системы. В то же время именно охранники границы зафиксировали злоупотребление условиями выезда по этому направлению. Поэтому пограничники особенно тщательно проверяют цель поездки и наличие оснований для пересечения границы у таких лиц, в частности наличие подтверждающих документов, писем от предприятий, учреждений, организаций, товаросопроводительных на гуманитарную помощь, если речь идет о перевозчиках гуманитарной помощи. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают лицам в пересечении государственной границы.
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По материалам:
Finance.ua
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