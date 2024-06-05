Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика) — Finance.ua

Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика) Сегодня 11:02

Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика)

Источниками финансирования государственного бюджета в 2023 году являются военные облигации, а также двусторонние кредиты и гранты. В Министерстве финансов Украины рассказали , сколько средств предоставили международные партнеры Украине.

16,9 млрд долларов США. Как отмечалось в ведомстве, финансирование Госбюджета Украины за первые пять месяцев 2024 года составляет

При этом Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ являются самыми большими донорами бюджетной помощи за этот период.

В целом, с начала полномасштабного вторжения международная помощь достигает 85,4 млрд долларов США.

Кто и сколько средств предоставил в бюджет Украины

Объем финансирования от международных партнеров за 2022−2023 гг составляет.

ЕС — 27 491 млн дол. США;

США — 22 930 млн дол. США;

МВФ — 7 168 млн дол. США;

Япония — 4 207 млн ​​дол. США;

Канада — 3 646 млн дол. США;

Великобритания — 2 038 млн дол. США;

Всемирный банк — 2045 млн дол. США;

Германия — 1 689 млн дол. США;

ЕИБ — 720 млн дол. США;

Норвегия — 211 млн дол. США;

Франция — 437 млн ​​дол. США.

Кроме того, в Минфине назвали страны и учреждения, профинансировавшие украинский бюджет в 2024 году. Наибольший объем в этом году предоставили:

Евросоюз — 6 484 млн дол. США;

Япония — 2 131 млн дол. США;

Канада — 1 471 млн дол. США;

МВФ — 881 млн дол. США;

Великобритания — 515 млн дол. США;

Норвегия — 295 млн дол. США;

Всемирный банк — 20 млн дол. США;

Испания — 3 млн дол. США.

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