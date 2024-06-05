Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика)

1
Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика)
Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика)
Источниками финансирования государственного бюджета в 2023 году являются военные облигации, а также двусторонние кредиты и гранты. В Министерстве финансов Украины рассказали, сколько средств предоставили международные партнеры Украине.
Как отмечалось в ведомстве, финансирование Госбюджета Украины за первые пять месяцев 2024 года составляет 16,9 млрд долларов США.
Читайте также
При этом Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ являются самыми большими донорами бюджетной помощи за этот период.
В целом, с начала полномасштабного вторжения международная помощь достигает 85,4 млрд долларов США.

Кто и сколько средств предоставил в бюджет Украины

Объем финансирования от международных партнеров за 2022−2023 гг составляет.
  • ЕС — 27 491 млн дол. США;
  • США — 22 930 млн дол. США;
  • МВФ — 7 168 млн дол. США;
  • Япония — 4 207 млн ​​дол. США;
  • Канада — 3 646 млн дол. США;
  • Великобритания — 2 038 млн дол. США;
  • Всемирный банк — 2045 млн дол. США;
  • Германия — 1 689 млн дол. США;
  • ЕИБ — 720 млн дол. США;
  • Норвегия — 211 млн дол. США;
  • Франция — 437 млн ​​дол. США.
Кто из международных партнеров предоставил Украине больше всего средств с начала войны (инфографика)
Кроме того, в Минфине назвали страны и учреждения, профинансировавшие украинский бюджет в 2024 году. Наибольший объем в этом году предоставили:
  • Евросоюз — 6 484 млн дол. США;
  • Япония — 2 131 млн дол. США;
  • Канада — 1 471 млн дол. США;
  • МВФ — 881 млн дол. США;
  • Великобритания — 515 млн дол. США;
  • Норвегия — 295 млн дол. США;
  • Всемирный банк — 20 млн дол. США;
  • Испания — 3 млн дол. США.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.