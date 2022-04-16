Кто имеет право останавливать и проверять авто на блокпостах: важные нюансы — Finance.ua
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Кто имеет право останавливать и проверять авто на блокпостах: важные нюансы

Сегодня 19:14Личные финансы
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С начала полномасштабного вторжения россии добраться в разные точки страны стало гораздо сложнее. Даже для поездки в магазин придется пройти большое количество блокпостов и потратить немало времени.
Однако водитель должен быть проинформирован, кому конкретно закон предоставляет полномочия по остановке автомобиля в условиях военного положения, проверки документов и досмотра ТС. Водитель должен знать свои права при проведении таких остановок и досмотров.
Об этом сообщает «Дорожный Адвокат».
Механизм проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов во время военного положения регламентирован Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года № 1456.

Кто имеет право останавливать автомобили, проверять документы и производить досмотр

Проверка документов лиц, досмотр вещей, ТС, багажа и грузов производится на основании приказа военного командования.
Для остановки вашего автомобиля должны быть определенные законные обстоятельства:
  • нарушение правил дорожного движения;
  • явные признаки неисправности транспортного средства;
  • информация о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению ДТП или административного правонарушения;
  • транспортное средство находится в розыске;
  • опрос водителя и пассажиров относительно обстоятельств ДТП или преступления, свидетелями которого они были;
  • помощь другим участникам дорожного движения;
  • необходимость запрета или ограничения движения транспорта;
  • опасное крепление крупногабаритного груза;
  • установка синих, красных или зеленых маячков (мигалок) без документов;
  • проезд транспортных средств через блокпосты и КПП.

Основания для проверки документов

Уполномоченное лицо имеет право требовать у лица предъявить ему документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство или специальный статус, в следующих случаях:
  • если человек похож на того, кто находится в розыске или пропал без вести;
  • если есть основания полагать, что человек совершил преступление или намерен его совершить;
  • если человек находится в режимном объекте;
  • если у человека есть оружие, боеприпасы или наркотические вещества;
  • если человек находится на месте преступления, ДТП или чрезвычайного происшествия;
  • если человек нарушил соответствующие запреты в том месте, где был введен режим военного положения.
При остановке, при определенных обстоятельствах могут произвести досмотр ТС, вещей и багажника:
  • достаточных оснований полагать, что в автомобиле находится нарушитель или удерживаемый насильственно;
  • если в транспортном средстве есть вещи, использование которых запрещено или ограничено;
  • если находящиеся в автомобиле вещи имеют отношение к преступлению.

Последствия отсутствия документов

В случае отсутствия у лица документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство или спецстатус лица, уполномоченное лицо может задержать такого человека для его установления на срок, предусмотренный Кодексом Украины об админправонарушениях.
В случае обнаружения при проверке документов у лиц, досмотре вещей, транспортных средств, багажа и грузов признаков состава уголовного и/или административного правонарушения задержание таких лиц и изъятие соответствующих вещей производится в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.
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По материалам: Finance.ua
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