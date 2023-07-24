Кто имеет право на пособие по безработице — Finance.ua

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Кто имеет право на пособие по безработице

Личные финансы
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Кто имеет право на пособие по безработице
Кто имеет право на пособие по безработице
Право на пособие по безработице в зависимости от страхового стажа имеют застрахованные лица, признанные в установленном порядке безработными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее шести месяцев по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Об этом пишет Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.
Право на пособие по безработице сохраняется в случае наступления перерыва страхового стажа по уважительным причинам, если лицо в течение месяца после окончания этого перерыва зарегистрировалось в установленном порядке в государственной службе занятости как безработное.
Согласно части первой статьи 43 Закона Украины «О занятости населения», статус безработного может приобрести:
  • 1) лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или за выслугу лет), которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готово и способно приступить к работе,
  • 2) лицо с инвалидностью, которое не достигло установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста и получает пенсию по инвалидности или социальную помощь в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»;
  • 3) лицо младше 16-летнего возраста, работавшее и уволенное в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности прекращением или перепрофилированием предприятий, учреждений и организаций, сокращением численности (штата) сотрудников.
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По материалам:
Finance.ua
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