Кто имеет право на денежную выплату ко Дню Независимости — Finance.ua

Кто имеет право на денежную выплату ко Дню Независимости Сегодня 09:27 — Личные финансы

Кто имеет право на денежную выплату ко Дню Независимости

Порядок осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Об этом напоминает Пенсионный фонд.

Учитывая положения пункта 4 указанного Порядка, денежное пособие выплачивается, если человек приобрел соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно.

Бывший военнослужащий, не являющийся пенсионером, для получения денежного пособия должен обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением и соответствующими документами (паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение участника боевых действий, счет в банке).

Напомним, как оформить социальные выплаты.

Чтобы оформить социальное пособие, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Найти их контактную информацию и адреса можно:

С помощью онлайн-сервиса на сайте Министерства социальной политики Украины или на сайте Правительственного портала услуг;

Позвонив в Единый контактный центр Правительственных услуг: 112;

Обратившись в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и другие документы, подтверждающие право на получение пособия. Это может быть справка о доходах, справка о постановке на учет ВПЛ, справка, подтверждающая инвалидность и прочее, в зависимости от вида выплат, на которые вы претендуете.

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