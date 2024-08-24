Кто имеет право на денежную выплату ко Дню Независимости — Finance.ua

Кто имеет право на денежную выплату ко Дню Независимости
Порядок осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».
Об этом напоминает Пенсионный фонд.
Учитывая положения пункта 4 указанного Порядка, денежное пособие выплачивается, если человек приобрел соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно.
Бывший военнослужащий, не являющийся пенсионером, для получения денежного пособия должен обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением и соответствующими документами (паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение участника боевых действий, счет в банке).
Напомним, как оформить социальные выплаты.
Чтобы оформить социальное пособие, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Найти их контактную информацию и адреса можно:
- С помощью онлайн-сервиса на сайте Министерства социальной политики Украины или на сайте Правительственного портала услуг;
- Позвонив в Единый контактный центр Правительственных услуг: 112;
- Обратившись в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и другие документы, подтверждающие право на получение пособия. Это может быть справка о доходах, справка о постановке на учет ВПЛ, справка, подтверждающая инвалидность и прочее, в зависимости от вида выплат, на которые вы претендуете.
Какие социальные выплаты доступны в Украине
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