Кто имеет наиболее конкурентную налоговую систему в Европе — Finance.ua

Кто имеет наиболее конкурентную налоговую систему в Европе Сегодня 08:01 — Личные финансы

Кто имеет наиболее конкурентную налоговую систему в Европе

У Эстонии самый конкурентоспособный налоговый кодекс в Европе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Tax Foundation, сообщает Euronews.

Хотя некоторые страны улучшили свои позиции, другие остаются на месте. Великобритания и Германия, например, преуспели, обе страны похвалили за то, что они предлагали щедрые льготы на корпоративные инвестиции в оборудование. Усилия Германии повысить производительность бизнеса посредством налоговых льгот помогли ей подняться вверх в рейтинге.

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Италию из-за сложных налогов на недвижимость оставили в нижней части европейской таблицы, сразу после Франции.

Чехия опустилась на три позиции в ежегодном рейтинге после повышения ставок корпоративного налога с 19 до 21%.

Поскольку европейские экономики продолжают восстанавливаться после пандемии и энергетического кризиса, вопрос о том, как сбалансировать конкурентоспособность и потребность в государственных доходах, остается критическим. Правительства работают над привлечением бизнес-инвестиций.

Какая европейская страна занимает первое место по налоговой конкурентоспособности

Эстония продолжает доминировать в рейтинге 11 год подряд благодаря своему простому и конкурентоспособному налоговому кодексу. 20% единая ставка прибыли компаний и физических лиц в балтийском государстве в сочетании с налогом на имущество, сосредоточенным на стоимости земли, а не на инвестициях, сделали ее привлекательной для бизнеса и инвесторов.

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Как объясняет отчет Tax Foundation, «Капитал очень мобильный. Компании могут инвестировать в любое количество стран мира, чтобы получить самую высокую норму прибыли».

Налоговая конкурентоспособность и влияние на бизнес

Эти рейтинги дают ценную информацию о том, какие страны предлагают лучшие условия как для личных финансов, так и для инвестиций в бизнес. Хотя Эстония остается ведущим вариантом, такие страны, как Германия и Великобритания значительно улучшаются. Между тем Италия и Франция сталкиваются с проблемами в реформировании своих налоговых систем для содействия экономическому росту. Постоянная конкуренция между странами может определить будущее бизнеса и инвестиций по всему континенту.

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