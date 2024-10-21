Налоговая хочет получить доступ к банковской тайне граждан и бизнеса — Finance.ua

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Налоговая хочет получить доступ к банковской тайне граждан и бизнеса

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Налоговая хочет получить доступ к банковской тайне граждан и бизнеса
Налоговая хочет получить доступ к банковской тайне граждан и бизнеса
Государственная налоговая служба разрабатывает предложения, предусматривающие получение доступа к банковской тайне граждан и бизнеса.
Об этом сообщила народная депутат и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, ссылаясь на письмо Национального банка Украины.

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Южанина напомнила о пункте в Национальной стратегии доходов о том, что налоговая служба получит доступ к данным о банковских счетах украинцев.
«Там еще есть оговорки, что это произойдет после принятия действенных мер, направленных на восстановление доверия к работе налоговых органов (особенно в части работы с персональными данными налогоплательщиков) и предоставление обществу гарантий относительно предотвращения использования этих расширенных полномочий для давления на отдельных налогоплательщиков и препятствования их работе. Только тогда можно будет говорить о расширении полномочий налоговых органов по доступу к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков», — отметила она.

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Депутат подчеркнула, что пока не предприняли никаких шагов для повышения уровня доверия плательщиков к действиям налоговой, но предложения по законодательным изменениям для раскрытия банками по запросу ГНС информации, составляющей банковскую тайну, уже разработаны.
«К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения об операциях по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. При этом такую ​​информацию банки должны будут предоставлять в целях проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений», — пояснила Южанина.

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По ее словам, ГНС намерена получать информацию, составляющую банковскую тайну, о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок. Она добавила, что Национальный банк предложения обработал и пришел к выводу, что нормы Налогового кодекса дают налоговикам достаточно оснований для получения необходимых данных.
«А по решению суда налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, в значительно большем объеме, чем предлагает ГНС, но для этого ей нужно привести обоснование относительно целесообразности и наличия оснований для получения такой информации», — отметила член комитета.

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Кроме того, по ее словам, расширение действующих законодательных требований по раскрытию банковской тайны Национальным банком без обоснованной необходимости (как это предлагает ГНС) может стать шагом назад в вопросе имплементации законодательства ЕС.
«В 2016 году было получено негативное заключение European Banking Authority (EBA) в части эквивалентности режима конфиденциальности/профессиональной тайны в украинском банковском законодательстве требованиям европейского законодательства, и это до сих пор влечет за собой получение отказов по обмену информацией с центральными банками и регуляторами государств-членов ЕС», — напомнила Южанина.

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Учитывая это, пишет депутат, Национальный банк считает, что законодательные предложения ГНС перед их внесением на рассмотрение парламента требуют существенной доработки с целью определения оптимально нужного объема информации, составляющей банковскую тайну, которую банки будут раскрывать по запросу ГНС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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