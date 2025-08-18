Кто и сколько инвестирует в победу Украины — Finance.ua

Кто и сколько инвестирует в победу Украины
Поддержка Украины в войне против россии стала не просто актом солидарности — это стратегическая инвестиция в безопасность Европы и глобального порядка.
По данным международных аналитических центров, крупнейшими донорами Украины остаются США и Европейский Союз, которые вместе предоставили более 240 миллиардов евро помощи.
Соединенные Штаты профинансировали Украину более чем на 114 млрд евро, из которых значительная часть — безвозвратные гранты. Вашингтон фокусируется на военной поддержке, поставках вооружения, систем ПВО и обучении украинских военных.
Европейский Союз превысил США по общему объему помощи — более 132 млрд евро, хотя большинство средств предоставляются в форме льготных кредитов. ЕС также компенсирует расходы по обслуживанию долга, что делает финансирование более доступным для Киева.
Германия, Великобритания и Дания — ключевые европейские страны, активно финансирующие оборонный сектор Украины. Германия уже предоставила более 17 млрд евро, включая современные танки, системы ПВО и энергетическую поддержку.
Отдельным источником стали международные финансовые институты — МВФ, Всемирный банк, а также новый механизм использования замороженных российских активов, позволяющий направлять средства на восстановление Украины.
