Кто и сколько инвестирует в победу Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто и сколько инвестирует в победу Украины

1
Кто и сколько инвестирует в победу Украины
Кто и сколько инвестирует в победу Украины
Поддержка Украины в войне против россии стала не просто актом солидарности — это стратегическая инвестиция в безопасность Европы и глобального порядка.
По данным международных аналитических центров, крупнейшими донорами Украины остаются США и Европейский Союз, которые вместе предоставили более 240 миллиардов евро помощи.
Соединенные Штаты профинансировали Украину более чем на 114 млрд евро, из которых значительная часть — безвозвратные гранты. Вашингтон фокусируется на военной поддержке, поставках вооружения, систем ПВО и обучении украинских военных.
Европейский Союз превысил США по общему объему помощи — более 132 млрд евро, хотя большинство средств предоставляются в форме льготных кредитов. ЕС также компенсирует расходы по обслуживанию долга, что делает финансирование более доступным для Киева.
Германия, Великобритания и Дания — ключевые европейские страны, активно финансирующие оборонный сектор Украины. Германия уже предоставила более 17 млрд евро, включая современные танки, системы ПВО и энергетическую поддержку.
Отдельным источником стали международные финансовые институты — МВФ, Всемирный банк, а также новый механизм использования замороженных российских активов, позволяющий направлять средства на восстановление Украины.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems