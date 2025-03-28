Кто и как будет регулировать рынок криптовалют в Украине (инфографика) — Finance.ua

Кто и как будет регулировать рынок криптовалют в Украине (инфографика)
Во исполнение требований Меморандума между Украиной и МВФ, команда Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины презентовала модель распределения ролей и обязанностей между НКЦБФР и НБУ для регулирования этого рынка.
Она разработана на основе анализа опыта ЕС по стандартам MICA и предварительно представлена миссией МВФ.
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
Предлагается следующее распределение между потенциальными регуляторами:
- НКЦБФР осуществляет надзор за эмиссией и оборотом токенов (кроме электронных денег),
- контролирует деятельность эмитентов ART и поставщиков услуг с виртуальными активами (кроме обмена на деньги),
- а также противодействует злоупотреблениям.
- НБУ регулирует выпуск и торги EMT,
- контролирует их эмитентов и обменные операции,
- также предотвращает злоупотребления в этом секторе.
Сотрудничество регуляторов
Регуляторы своевременно уведомляют друг друга о наблюдениях и выводах, а также обмениваются информацией относительно осуществления государственного регулирования и надзора, которые необходимы для выполнения возложенных на них полномочий.
Регуляторы имеют право на получение информации, необходимой для осуществления возложенных на них законом полномочий, из баз данных друг друга, которые ведутся в целях государственного регулирования и надзора на рынке виртуальных активов.
Сотрудничество между регуляторами по обеспечению защиты прав клиентов и владельцев виртуальных активов, включая обмен информацией о жалобах клиентов, правонарушениях на рынке виртуальных активов.
Организационные и процедурные вопросы взаимодействия регуляторов определяются порядком информационного взаимодействия НКЦБФР и НБУ.
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