Кто и как будет регулировать рынок криптовалют в Украине (инфографика) — Finance.ua

Кто и как будет регулировать рынок криптовалют в Украине (инфографика) Сегодня 15:00 — Криптовалюта

Кто и как будет регулировать рынок криптовалют в Украине (инфографика)

Во исполнение требований Меморандума между Украиной и МВФ, команда Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины презентовала модель распределения ролей и обязанностей между НКЦБФР и НБУ для регулирования этого рынка.

Она разработана на основе анализа опыта ЕС по стандартам MICA и предварительно представлена ​​миссией МВФ.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Предлагается следующее распределение между потенциальными регуляторами:

НКЦБФР осуществляет надзор за эмиссией и оборотом токенов (кроме электронных денег),

надзор за эмиссией и оборотом токенов (кроме электронных денег), контролирует деятельность эмитентов ART и поставщиков услуг с виртуальными активами (кроме обмена на деньги),

а также противодействует злоупотреблениям.

НБУ регулирует выпуск и торги EMT,

выпуск и торги EMT, контролирует их эмитентов и обменные операции,

также предотвращает злоупотребления в этом секторе.

Сотрудничество регуляторов

Регуляторы своевременно уведомляют друг друга о наблюдениях и выводах, а также обмениваются информацией относительно осуществления государственного регулирования и надзора, которые необходимы для выполнения возложенных на них полномочий.

Регуляторы имеют право на получение информации, необходимой для осуществления возложенных на них законом полномочий, из баз данных друг друга, которые ведутся в целях государственного регулирования и надзора на рынке виртуальных активов.

Сотрудничество между регуляторами по обеспечению защиты прав клиентов и владельцев виртуальных активов, включая обмен информацией о жалобах клиентов, правонарушениях на рынке виртуальных активов.

Организационные и процедурные вопросы взаимодействия регуляторов определяются порядком информационного взаимодействия НКЦБФР и НБУ.

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