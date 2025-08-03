Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине — Finance.ua

Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине
Не все транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю. Рассказываем, кто и зачем должен проходить ТО.
Какие авто подлежат обязательному техническому контролю
Как говорится в разъяснении Главного сервисного центра МВД, транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел Украины, подлежат обязательному техническому контролю.
- легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства независимо от срока эксплуатации;
- легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним — со сроком эксплуатации до двух лет.
- технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом Украины «О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины».
Что предусматривает обязательный технический контроль
Обязательный технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно:
- системы тормозного и рулевого управления;
- наружных световых приборов;
- пневматических шин и колес;
- светопропускание стекла;
- газобаллонного оборудования (при наличии);
- других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.
Порядок проведения обязательного технического контроля и объем проверки технического состояния транспортных средств определяет Кабинет Министров Украины.
Какова периодичность прохождения обязательного технического контроля:
- для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси независимо от срока эксплуатации — ежегодно;
- для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации — дважды в год.
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