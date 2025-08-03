Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине — Finance.ua

Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине Сегодня 20:14 — Технологии&Авто

Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине

Не все транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю. Рассказываем, кто и зачем должен проходить ТО.

Какие авто подлежат обязательному техническому контролю

Как говорится в разъяснении Главного сервисного центра МВД, транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел Украины, подлежат обязательному техническому контролю.

легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства независимо от срока эксплуатации;

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним — со сроком эксплуатации до двух лет.

технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом Украины «О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины».

Что предусматривает обязательный технический контроль

Обязательный технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно:

системы тормозного и рулевого управления;

наружных световых приборов;

пневматических шин и колес;

светопропускание стекла;

газобаллонного оборудования (при наличии);

других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Порядок проведения обязательного технического контроля и объем проверки технического состояния транспортных средств определяет Кабинет Министров Украины.

Какова периодичность прохождения обязательного технического контроля:

для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси независимо от срока эксплуатации — ежегодно;

для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации — дважды в год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.