Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине

Технологии&Авто
16
Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине
Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине
Не все транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю. Рассказываем, кто и зачем должен проходить ТО.

Какие авто подлежат обязательному техническому контролю

Как говорится в разъяснении Главного сервисного центра МВД, транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел Украины, подлежат обязательному техническому контролю.
  • легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства независимо от срока эксплуатации;
  • легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним — со сроком эксплуатации до двух лет.
  • технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом Украины «О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины».

Что предусматривает обязательный технический контроль

Обязательный технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно:
  • системы тормозного и рулевого управления;
  • наружных световых приборов;
  • пневматических шин и колес;
  • светопропускание стекла;
  • газобаллонного оборудования (при наличии);
  • других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.
Порядок проведения обязательного технического контроля и объем проверки технического состояния транспортных средств определяет Кабинет Министров Украины.
Кто должен обязательно проходить техосмотр в Украине
Какова периодичность прохождения обязательного технического контроля:
  • для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;
  • для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси независимо от срока эксплуатации — ежегодно;
  • для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации — дважды в год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems