КС признал неконституционным предписание закона о вознаграждении прокуроров — Finance.ua

КС признал неконституционным предписание закона о вознаграждении прокуроров Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Изменения, внесенные в 2019 году в законодательство о вознаграждении прокуроров, фактически разделяют их на две категории, являются дискриминационными, а потому признаны не соответствующими Конституции Украины.

Такое решение принял Конституционный суд Украины по делу о конституционности положений закона № 113-IX от 19 сентября 2019 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры».

Суд отметил, что Верховная Рада ввела неодинаковое регулирование оплаты труда прокуроров, фактически разделив их на две категории. Одной категории, прошедшей переаттестацию, вознаграждение регулировалось и выплачивалось в соответствии с законом. Другой, не прошедшей переаттестацию, вознаграждение определялось и выплачивалось в соответствии с постановлением Кабмина.

Такое деление, которое не зависело от качества или объема проделанной работы, нельзя было считать объективно оправданным, а потому оно было дискриминационным.

Суд указал, что урегулирование законом, а не подзаконным актом, вопроса вознаграждения прокуроров является гарантией обеспечения их независимости, делает невозможным вмешательство органов исполнительной власти в деятельность прокуратуры. Иначе принцип разделения власти не будет соблюден.

Суд констатировал, что новое место прокуратуры в системе органов государственной власти и стандарты независимости прокуроров, которые Украина должна соблюдать как член Совета Европы, требуют от государства обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров равносильно, как это сделано для судей.

«Из приведенного в решении Суда обоснования следует, что обжалуемое предписание закона № 113-IX не соответствует Конституции Украины», — говорится в сообщении Суда по итогам прошедшего 13 сентября пленарного заседания.

Напоминаем:

1 марта 2023 года Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции еще одну часть указанного закона.

Так, был признан неконституционным пункт 6 раздела II «Заключительные и переходные положения» указанного закона № 113-IX, нормирующий отношения относительно предупреждения прокуроров о возможном предстоящем увольнении с должности.

Економічна Правда По материалам:

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