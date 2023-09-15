КС признал неконституционным предписание закона о вознаграждении прокуроров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

КС признал неконституционным предписание закона о вознаграждении прокуроров

Казна и Политика
17
Изменения, внесенные в 2019 году в законодательство о вознаграждении прокуроров, фактически разделяют их на две категории, являются дискриминационными, а потому признаны не соответствующими Конституции Украины.
Такое решение принял Конституционный суд Украины по делу о конституционности положений закона № 113-IX от 19 сентября 2019 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры».
Суд отметил, что Верховная Рада ввела неодинаковое регулирование оплаты труда прокуроров, фактически разделив их на две категории. Одной категории, прошедшей переаттестацию, вознаграждение регулировалось и выплачивалось в соответствии с законом. Другой, не прошедшей переаттестацию, вознаграждение определялось и выплачивалось в соответствии с постановлением Кабмина.
Такое деление, которое не зависело от качества или объема проделанной работы, нельзя было считать объективно оправданным, а потому оно было дискриминационным.
Суд указал, что урегулирование законом, а не подзаконным актом, вопроса вознаграждения прокуроров является гарантией обеспечения их независимости, делает невозможным вмешательство органов исполнительной власти в деятельность прокуратуры. Иначе принцип разделения власти не будет соблюден.
Суд констатировал, что новое место прокуратуры в системе органов государственной власти и стандарты независимости прокуроров, которые Украина должна соблюдать как член Совета Европы, требуют от государства обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров равносильно, как это сделано для судей.
«Из приведенного в решении Суда обоснования следует, что обжалуемое предписание закона № 113-IX не соответствует Конституции Украины», — говорится в сообщении Суда по итогам прошедшего 13 сентября пленарного заседания.
Напоминаем:
1 марта 2023 года Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции еще одну часть указанного закона.
Так, был признан неконституционным пункт 6 раздела II «Заключительные и переходные положения» указанного закона № 113-IX, нормирующий отношения относительно предупреждения прокуроров о возможном предстоящем увольнении с должности.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.