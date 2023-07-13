Крутое пике небанковского финансового рынка. Меньше игроков = лучшее качество услуг? — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крутое пике небанковского финансового рынка. Меньше игроков = лучшее качество услуг?

Кредит&Депозит
53
Крутое пике небанковского финансового рынка. Меньше игроков = лучшее качество услуг?
Крутое пике небанковского финансового рынка. Меньше игроков = лучшее качество услуг?
Последние десять лет небанковские финансовые компании развивались невероятными темпами, превращаясь из тех кто предоставляет небольшие кредиты до зарплаты, в ультрасовременные и высокотехнологичные необанки.
Первые в технологиях идентификации, антифрода, адаптивного скоринга, внедрены современные мобильные приложения. Новые продукты и новые коллаборации рождались чуть ли не каждый день. Но военные действия перетасовали все фигуры на шахматной доске. Первым пострадал сегмент потребительского беззалогового кредитования.
Неспособность клиентов возвращать долги по действующим кредитам, отсутствие адекватных, этических механизмов взыскания привели к бешеному скачку NPL. Вдобавок, усиление регуляторного давления и все более высокие требования к участникам рынка заставили многих игроков покинуть этот рынок.
✔️Как долго еще продлится зима на небанковском финансовом рынке?
✔️Можно ли ожидать возвращения к довоенным показателям кредитования?
✔️Где искать и сколько стоит привлечение кредитоспособного клиента?
✔️Количество или качество: есть ли смысл в наращивании базы новых клиентов?
✔️Какое сегодня доверие к брендам и выигрывает ли от сокращения рынка конечный потребитель?
✔️Банки или небанки: как разделят кредитные функции основные поставщики кредитных услуг?
Все эти вопросы станут в фокусе первой кредитной конференции Ukrainian Credit Conference, которая состоится 19 июля в Киеве в Unit.City.
Среди спикеров конференции:
📌 Ольга Лобайчук, Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг.
📌 Ольга Василевская-Смаглюк, Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины IX созыва.
📌 Константин Приходько, заместитель начальника Управления общей методологии регулирования рынков небанковских финансовых услуг.
📌 Иван Свитек, Председатель правления, акционер Unex Bank.
📌 Наталья Буткова-Витвицкая, член правления АО «Ощадбанк».
📌 Андрей Дубас, Президент Ассоциации украинских банков.
📌 Владислав Билан, СЕО ViaCredit.
📌 Сергей Кирюхин, руководитель департамента необеспеченного кредитования ПриватБанка.
📌 Владимир Довгаль, Директор Авентус Украина.
📌 Анастасия Шевченко, Генеральный менеджер Lugera Ukraine.
Всех участников конференции Ukrainian Credit Conference ждет интересный нетворкинг за бокалом вина, встреча с другими коллегами по рынку и обмен опытом в кулуарах конференции.
Не упустите эту уникальную возможность узнать самые свежие тренды и новые требования на кредитном рынке.
До конференции осталось всего 6 дней, количество мест ограничено.
Присоединяйтесь к Ukrainian Credit Conference и расширяйте свои знания и контакты в финансовом мире!

🔗 Более подробная информация и регистрация

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.