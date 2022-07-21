Крупный производитель крабовых палочек все же решил покинуть рынок рф — Finance.ua

Крупный производитель крабовых палочек все же решил покинуть рынок рф Сегодня 07:24 — Фондовый рынок

Крупный производитель крабовых палочек все же решил покинуть рынок рф

Литовская компания-производитель крабовых палочек (ТМ VIČI) Vičiūnai Group заявила о выходе из россии — там надеются, что к концу лета 2022 года будет завершена продажа фабрики в Калининградской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным компании, Vičiūnai Group для управления процессом продаж фабрики наняла международную компанию EY (Ernst & Young). Отмечают также, что сейчас производитель крабовых палочек и бизнес-консультанты по продажам в россии общаются с потенциальными покупателями, предоставляют финансовую и юридическую информацию о компании.

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«После начальных переговоров стало ясно, что Vičiūnai Group продаст иностранным инвесторам фабрику, расположенную в Калининградской области, вместе со всей структурой бизнеса и связанными с ней активами», — сообщил член правления Vičiūnai Group Дайнюс Матиошайтис.

В компании говорят, что возобновят поставки сырья на фабрику Калининградской области рф до завершения сделки, поскольку официальные покупатели требуют, чтобы фабрика была полноценной — с сохранением кругов поставок сырья, рабочих мест и обеспечением производственных процессов.

«Этот тип требований — обычная практика при продаже производственного бизнеса вместе с оборудованием, помещениями, долей рынка и, возможно, брендом», — говорится в сообщении пресс-службы компании Vičiūnai Group.

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Фокус По материалам:

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