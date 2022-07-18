Крупнейший ритейлер H&M решил закрыть все свои магазины в рф — Finance.ua

Крупнейший ритейлер H&M решил закрыть все свои магазины в рф Сегодня 14:31 — Фондовый рынок

Крупнейший европейский ритейлер H&M Group закроет все свои магазины в россии. Еще с марта магазины прекратили свою работу, а 18 июля компания решила уйти из страны-агрессора.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в россии. Мы глубоко расстроены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — говорит Хелена Хельмерссон, генеральный директор H&M Group.

В рамках процесса ликвидации планируется временно открыть физические магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров в россии. Ожидается, что полное свертывание приведет к затратам группы H&M.

В общей сложности уже более 83% крупных международных компаний свернули свою деятельность в россии с момента ее полномасштабного вторжения в Украину. Такие подсчеты опубликовала Йельская школа менеджмента.

Аналитики с февраля 2022 года отслеживают заявления 1200 компаний. Из них уже 1000 публично сообщили, что добровольно сокращают свою деятельность в рф — в той или иной степени сверх санкционного минимума.

Странами, бизнес из которых наиболее активно закрывается в россии, оказались:

Австралия,

Норвегия,

Литва,

Великобритания

и Южная Корея.

Речь идет о так называемых добровольных санкциях, то есть ситуации, когда компании сами принимают решение прекратить работу в рф. При этом ни одна турецкая компания не остановила работу в россии.

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Обозреватель По материалам:

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