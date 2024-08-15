Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о прибыли в $138 миллиардов за первое полугодие — Finance.ua

Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о прибыли в $138 миллиардов за первое полугодие Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Фонд национального благосостояния Норвегии по итогам первой половины этого года заявил о прибыли в 1,48 трлн крон ($138 млрд).

Об этом сообщает CNBC

В Фонде заявили, что по состоянию на конец июня его размер составил 1,18 триллиона долларов США (17,75 трлн норвежских крон).

Общая доходность фонда за шесть месяцев 2024 года достигла 8,6%.

Исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген заявил, что инвестиции собственного капитала принесли «очень высокую» прибыль за этот период.

«Результат был в основном обусловлен акциями технологических компаний из-за роста спроса на новые решения в области искусственного интеллекта», — уточнил Танген.

Фонд Национального благосостояния Норвегии был создан в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов нефтегазового сектора страны. На сегодняшний день он вложил средства в более чем 8 700 компаний в более чем 70 странах мира.

Как сообщал Укринформ, в начале года Фонд национального благосостояния Норвегии заявил о рекордной прибыли в 213 млрд долларов США (2,22 трлн крон) в 2023 году благодаря высокой доходности его инвестиций в акции технологических компаний.

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Укрінформ По материалам:

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