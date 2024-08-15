Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о прибыли в $138 миллиардов за первое полугодие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о прибыли в $138 миллиардов за первое полугодие

Фондовый рынок
204
Фонд национального благосостояния Норвегии по итогам первой половины этого года заявил о прибыли в 1,48 трлн крон ($138 млрд).
Об этом сообщает CNBC.
В Фонде заявили, что по состоянию на конец июня его размер составил 1,18 триллиона долларов США (17,75 трлн норвежских крон).
Общая доходность фонда за шесть месяцев 2024 года достигла 8,6%.
Исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген заявил, что инвестиции собственного капитала принесли «очень высокую» прибыль за этот период.
«Результат был в основном обусловлен акциями технологических компаний из-за роста спроса на новые решения в области искусственного интеллекта», — уточнил Танген.
Фонд Национального благосостояния Норвегии был создан в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов нефтегазового сектора страны. На сегодняшний день он вложил средства в более чем 8 700 компаний в более чем 70 странах мира.
Как сообщал Укринформ, в начале года Фонд национального благосостояния Норвегии заявил о рекордной прибыли в 213 млрд долларов США (2,22 трлн крон) в 2023 году благодаря высокой доходности его инвестиций в акции технологических компаний.
Получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.