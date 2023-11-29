Крупнейший в мире суверенный фонд планирует инвестировать в частные активы — Finance.ua

Крупнейший в мире суверенный фонд планирует инвестировать в частные активы Сегодня 19:47 — Фондовый рынок

Норвежский фонд благосостояния с капиталом в 1,5 триллиона долларов США рекомендовал добавить в свой инвестиционный портфель частный капитал, не котируемый на бирже.

Об этом пишет Bloomberg.

«Все большее количество глобального создания стоимости происходит на внебиржевом рынке», — заявила глава Банка Норвегии (курирует крупнейший в мире суверенный фонд) Ида Волден Бач.

Она отметила, что это решение могло бы со временем принести фонду более высокую прибыль, добавив: «Мы считаем, что можно будет инвестировать в не котируемые на бирже акции таким образом, чтобы оправдать наши ожидания относительно прозрачности и ответственности».

Фонд благосостояния, которому принадлежит около 1,5% котируемых по всему миру акций, неоднократно обращался в Минфин Норвегии (в последний раз в 2018 году) с просьбой разрешить добавлять акции компаний, не котирующихся на бирже, в его имеющийся портфель. Но власти страны отказывались допускать фонд на мировой рынок прямых инвестиций, ссылаясь на беспокойство по поводу их прозрачности и расходов на управление.

Инвестиции в акции, не котируемые на бирже, можно регулировать «равно как и имеющиеся инвестиции фонда, не котируемые на бирже», отмечается в письме фонда в Минфин Норвегии.

В нем говорится, что в случае положительного решения фонд постарается нарастить долю некотируемых паевых активов в своем портфеле до 3−5% (от $40 до $70 млрд при текущей стоимости фонда), и это позволит ему «воспользоваться преимуществами размера фонда и способствовать адекватной диверсификации».

В письме подчеркивается, что это меньше среднего показателя десяти крупнейших частных инвесторов в 80 млрд долл.

В марте правительство Норвегии попросило Центробанк страны изучить разные аспекты некотируемых акций и подготовить обзор, чтобы помочь Минфину в начале следующего года принять окончательное решение.

Економічна Правда По материалам:

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