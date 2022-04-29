Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из россии и беларуси — Finance.ua
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Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из россии и беларуси

Сегодня 07:28Фондовый рынок
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Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из россии и беларусиКрупнейший в мире химический концерн BASF уходит из россии и беларуси
Немецкий концерн BASF уходит с российского и белорусского рынков на фоне агрессии россии против Украины.
Об этом говорится в прессрелизе BASF.
«Совет исполнительных директоров BASF решил прекратить деятельность компании в России и Беларуси до начала июля 2022 года», — заявили в компании.
Это решение обусловлено последними событиями российско-украинской войны и международного права, в том числе пятым пакетом санкций ЕС против россии.
При этом компания сделает исключение для своего бизнеса по поддержке производства продуктов питания. Это направление будет работать в россии и дальше, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис.
«BASF решительно осуждает нападение россии на Украину и насилие против мирного населения», — отметили в компании.
Отмечается, что с 3 марта BASF не вел нового бизнеса в россии и беларуси из-за захватнической войны россии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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