Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из россии и беларуси — Finance.ua

«Совет исполнительных директоров BASF решил прекратить деятельность компании в России и Беларуси до начала июля 2022 года», — заявили в компании.
Это решение обусловлено последними событиями российско-украинской войны и международного права, в том числе пятым пакетом санкций ЕС против россии.
При этом компания сделает исключение для своего бизнеса по поддержке производства продуктов питания. Это направление будет работать в россии и дальше, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис.
«BASF решительно осуждает нападение россии на Украину и насилие против мирного населения», — отметили в компании.
Отмечается, что с 3 марта BASF не вел нового бизнеса в россии и беларуси из-за захватнической войны россии против Украины.