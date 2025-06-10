В Украине строят 2 предприятия по переработке зерна в муку и крупы — Finance.ua

В Украине строят 2 предприятия по переработке зерна в муку и крупы Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

В Украине в этом году ведется строительство двух предприятий по переработке зерна, в частности, на западе страны будут производить муку, а на Полтавщине — крупы.

Об этом в интервью информагентству « Интерфакс-Украина » сообщил директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский, передает Укринформ.

«В настоящее время в западной Украине строится предприятие по производству муки твердых сортов мощностью до 150 тонн/сутки с последующей переработкой в макароны, а в Полтавской области ожидается запуск крупозавода комбинированной мощностью до 100 тонн/сутки», — отметил Рыбчинский.

По его словам, в мукомольном бизнесе есть ниши, на которые стоит обратить внимание, ведь переработка зерна — это не только мука или крупы. Из него также изготовляют и комбинированные продукты, такие как сухие завтраки, энергетические батончики, крахмал, сухая клейковина, ферментные препараты на основе продуктов переработки зерна, поэтому спектр продуктов переработки широкий.

Однако он подчеркнул, что главным приоритетом при строительстве такого производства является наличие покупателя.

Так, стоимость строительства мельницы или крупозавода в Украине стартует от 3 млн долл., проинформировал Рыбчинский, но в Украине есть примеры бизнесов, где ценовая планка выше — 15 млн долл. В эту сумму также входит стоимость оборудования, здания — основных фондов, без учета оборотных средств, которые могут достигать 50% от стоимости проекта.

Директор союза также не исключает перспективы строительства на черноморском побережье ряда мукомольных предприятий по примеру Турции.

«Узбекистан и Египет пошли по тому же пути, что и турки. Узбеки покупают казахское зерно, перемалывают и превратились в основного экспортера муки в Афганистан, откуда вытеснили Казахстан. Египет покупает украинское и российское зерно и стал ведущим поставщиком муки на африканском рынке, вытеснив оттуда частично и турков, и французов. Все это указывает на наличие государственной политики», — подчеркнул он.

Укрінформ По материалам:

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