Крупнейший производитель военной электроники в Европе расширяет штат из-за стремительного увеличения заказов — Finance.ua

Крупнейший производитель военной электроники в Европе расширяет штат из-за стремительного увеличения заказов Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Крупнейший производитель военной электроники в Европе расширяет штат из-за стремительного увеличения заказов

Компания Thales, являющаяся крупнейшим производителем военной электроники в Европе, планирует нанять 12 тысяч работников из-за стремительного роста заказов.

Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный директор Патрис Кейн в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

«Французская оборонная и технологическая группа Thales планирует нанять 12 000 новых сотрудников в этом году из-за высокого спроса на ее ассортимент», — говорится в сообщении.

Кейн сказал, что направления деятельности фирмы, включая оборону и безопасность, аэронавтику и космос, идентификацию и цифровую безопасность, стремительно развиваются.

«Компания является отражением ее рынков, на которых наблюдается динамический рост, а потребности растут во всех областях нашей деятельности», — сказал он.

По его словам, за последние восемь лет Thales, штат которых составляет 80 000 человек, из которых 40 000 во Франции, набирал от 5 000 до 8 000 человек в год, и в прошлом году она наняла 11 500 новых сотрудников.

Среди прочего Thales принимает участие в производстве систем противовоздушной обороны SAMP/T, которую вскоре должна получить Украина от Италии и Франции.

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