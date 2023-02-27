Крупнейший производитель военной электроники в Европе расширяет штат из-за стремительного увеличения заказов — Finance.ua
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Крупнейший производитель военной электроники в Европе расширяет штат из-за стремительного увеличения заказов

Фондовый рынок
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Крупнейший производитель военной электроники в Европе расширяет штат из-за стремительного увеличения заказов
Крупнейший производитель военной электроники в Европе расширяет штат из-за стремительного увеличения заказов
Компания Thales, являющаяся крупнейшим производителем военной электроники в Европе, планирует нанять 12 тысяч работников из-за стремительного роста заказов.
Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный директор Патрис Кейн в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.
«Французская оборонная и технологическая группа Thales планирует нанять 12 000 новых сотрудников в этом году из-за высокого спроса на ее ассортимент», — говорится в сообщении.

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Кейн сказал, что направления деятельности фирмы, включая оборону и безопасность, аэронавтику и космос, идентификацию и цифровую безопасность, стремительно развиваются.
«Компания является отражением ее рынков, на которых наблюдается динамический рост, а потребности растут во всех областях нашей деятельности», — сказал он.

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По его словам, за последние восемь лет Thales, штат которых составляет 80 000 человек, из которых 40 000 во Франции, набирал от 5 000 до 8 000 человек в год, и в прошлом году она наняла 11 500 новых сотрудников.
Среди прочего Thales принимает участие в производстве систем противовоздушной обороны SAMP/T, которую вскоре должна получить Украина от Италии и Франции.

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По материалам:
suspilne.media
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