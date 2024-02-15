Крупнейший производитель грузовиков в мире немецкий Daimler Truck окончательно уходит из россии — Finance.ua

Крупнейший производитель грузовиков в мире немецкий Daimler Truck окончательно уходит из россии Сегодня 21:36 — Фондовый рынок

Крупнейший производитель грузовиков в мире немецкий Daimler Truck окончательно уходит из россии

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал 15% своих акций в российском производителе грузовиков «КамАЗ».

Об этом заявил гендиректор компании «КамАЗ» Сергей Когогин в интервью российскому изданию Ведомости.

Отмечается, что Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG) и стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 г. полностью вышли из российских активов.

По словам Когогина, немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года. Кто стал покупателем и сумму сделки Когогин не раскрывает. Сделка прошла, все одобрения получены, сказал источник, близкий к компании.

Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания «Арт-финанс».

Daimler Truck выпускало кабины для грузовиков «КамАЗ» последнего поколения К5 — донором для них выступил агрегат от Mercedes Actros образца 2012 года, — а также кабины для грузовиков Mercedes, выпускавшиеся в Набережных Челнах.

Добавляется, что немецкий концерн стал акционером «КамАЗа» в 2008 года — тогда он приобрел 10% производителя грузовиков у инвесткомпании «Тройка диалог» Рубена Варданяна за 250 млн долл.

Саму «Тройку» продали Сбербанку в 2012 г. В 2010 г. Daimler и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) купили еще 5% «КамАЗа»: 1% достался немецкому автоконцерну, 4% - ЕБРР. Позже Daimler выкупил у банка принадлежащие ему акции.

Ранее сообщалось, что немецкий Daimler Truck — крупнейший в мире производитель грузовиков — заявил о прекращении какого-либо сотрудничества с «КамАЗом» — крупнейшим производителем тяжелых грузовиков в россии.

Економічна Правда По материалам:

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