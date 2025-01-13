Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla — Finance.ua
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Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla

Мир
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Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla
Крупнейший пенсионный фонд Европы продает свою в долю в Tesla на более 571 млн евро, поскольку не согласен с большим компенсационным пакетом для гендиректора компании Илона Маска.
Пенсионный фонд Stichting Pensioenfonds ABP базируется в Нидерландах и насчитывает миллионы участников, преимущественно бывших госслужащих и работников образования.
Как отмечает Bloomberg, в воскресенье представитель фонда заявил, что у них «возникли проблемы» с компенсационным пакетом для Маска, и объявил о продаже акций Tesla. Отмечается, что при принятии решения также учли расходы, уровень доходности и требования по ответственным инвестициям, а также «плохие условия работы» в компании, уточняет газета Het Financieele Dagblad.
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Напомним, что в ноябре распространились слухи об «адском» производстве на заводе Tesla в Остине, где из-за неисправности двери печи работники якобы были вынуждены работать в тумане и при температуре +38°C.
История с компенсационным пакетом Илона Маска тянется еще с 2018 года, когда Tesla решила выдать в качестве компенсации акции вместо обычной заработной платы. Пакет на тот момент предусматривал выплату до $55,8 млрд для Илона в случае, если компания достигнет высоких показателей, и мог стать самым большим в истории публичных компаний.
Впрочем, несмотря на поддержку подавляющего числа акционеров, американские суды неоднократно отменяли вознаграждение, а сам миллиардер называл их решения «абсолютной коррупцией».
Как отмечает Forbes, в случае одобрения компенсация увеличит долю Илона Маска в Tesla до 20% с нынешних 13%. Ранее миллиардер жаловался, что имеет мало акций компании и ему некомфортно развивать автопроизводителя как лидера в области ИИ и робототехники, не имея по крайней мере 25% голосов в компании.
По материалам:
ITC.ua
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