Крупнейший мировой регистратор доменов отказался сотрудничать с российскими клиентами — Finance.ua

Крупнейший мировой регистратор доменов отказался сотрудничать с российскими клиентами Сегодня 04:13 — Фондовый рынок

GoDaddy — крупнейший в мире регистратор доменов — сообщил о прекращении сотрудничества с российскими клиентами. Это произойдет с 2024 года, сообщает Американский хостинг-провайдер— крупнейший в мире регистратор доменов — сообщил о прекращении сотрудничества с российскими клиентами. Это произойдет с 2024 года, сообщает The Moscow Times

Так, в письмах компании, получаемых российскими пользователями, провайдер предупреждает, что не будет обслуживать клиентов, находящихся на территории рф.

«По нашим сведениям, вы или контакт, указанный в вашем аккаунте, можете находиться в российской федерации. Если наша информация верна, доступ к вашим аккаунтам и/или связанным услугам будет закрыт 31 декабря 2023 года», — говорится в письме.

В сообщении также отмечается, что клиентам из россии необходимо до 31 декабря перенести свои сайты на другой регистратор.

«Ваш доступ ко всем данным и контенту, хранящимся у нас, будет закрыт 31 декабря 2023 года, и мы не сможем предоставить вам резервные копии», — отметили в GoDaddy.

Западные санкции против россии — последние новости

На днях УНИАН сообщал, к какому результату привели санкции Запада. Хотя эмбарго ЕС оказалось эффективным, перекрыв большую часть поставок в блок, западные чиновники признали, что через 12 месяцев почти ничего из поступающей к новым покупателям российской нефти не продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

Ранее США ввели санкции против российских киберпреступников. Это обвинение является частью более широких усилий США по противодействию российскому хакерству и вмешательству в выборы после того, как аналогичные обвинения были предъявлены сотрудникам российской разведки за их роль в президентских выборах в США в 2016 году.

УНІАН По материалам:

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