Крупнейший интернет-магазин США объявил о запуске доставки товаров дронами — Finance.ua
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Крупнейший интернет-магазин США объявил о запуске доставки товаров дронами

Сегодня 22:22Технологии&Авто
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Около 10 последних лет Amazon то и дело делится планами о запуске доставки дронами в будущем. И вот, судя по всему, компания готова перейти от слов к делу.
Представители крупнейшего интернет-магазина США анонсировали начало доставки товаров беспилотниками в Калифорнийском городке Локфорд. До конца 2022 г. жители города смогут получать посылки с товарами.
В Amazon заявляют о «тысячах вариантов», доступных для необычной доставки. При этом важно отметить, что речь, скорее всего, идет о не слишком тяжелых грузах весом не более пары килограммов.
При этом следует отметить, что инициатива может быть отменена в случае запрета Федерального управления гражданской авиации (FAA).
Напомним, что первоначальный анонс подобной услуги был сделан еще в 2013 году экс-главой Amazon Джеффом Безосом. С тех пор беспилотник Prime Air, отличающийся вертикальным взлетом, успел получить полноценный редизайн.
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По материалам: Portaltele
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