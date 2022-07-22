Крупнейший французский банк BNP Paribas начнет предоставлять клиентам криптовалютные услуги — Finance.ua

Крупнейший французский банк BNP Paribas начнет предоставлять клиентам криптовалютные услуги Сегодня 06:45 — Финтех и Карты

Крупнейший французский банк BNP Paribas начнет предоставлять клиентам криптовалютные услуги

Французский банковский холдинг BNP Paribas начнет предлагать своим клиентам услуги хранения цифровых активов. С этой целью он заключил соглашения с кастодиальными платформами METACO и Fireblocks, передает FinanceFeeds

Fireblocks выступит в качестве горячего бумажника и платформы для токенизации, ее инфраструктура будет использована для расчетов и хранения токенов безопасности. Соучредитель и глава Fireblocks Майкл Шаулов отметил, что BNP Paribas демонстрирует открытость к сотрудничеству с ключевыми игроками отрасли, от финтех-компаний до центральных банков.

METACO будет интегрирована в инфраструктуру самого банка и станет основой предложения кастодиальных услуг институциональным клиентам, а также позволит выпускать цифровые акции и проводить расчеты с ними. Основатель и глава METACO Адриан Треккани подчеркнул, что BNP является лидером на европейском рынке и одним из ведущих глобальных поставщиков кастодиальных услуг. Он заверил, что за счет платформы банк обеспечит безопасность и масштабируемость, а также соответствие нормативным требованиям по всему миру.

Недавно METACO подписало соглашение о хранении цифровых активов с другим французским банком, Societe Generale. Ранее она начала сотрудничество с международным банком Citibank, BBVA, Zodia Custody, DBS и Uni onBank Philippines.

В мае бразильский цифровой банк Nubank заключил партнерство с блокчейн-стартапом Paxos, который поможет клиентам торговать BTC и ETH. В феврале компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестировала в Nubank $1 млрд.

Кстати, Nexo — одно из ведущих мировых учреждений по работе с цифровыми активами. Компания предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте» и мгновенный обмен, а также первоклассную многоуровневую страховку и безопасность военного уровня.

cryptomisto По материалам:

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