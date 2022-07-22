Крупнейший французский банк BNP Paribas начнет предоставлять клиентам криптовалютные услуги — Finance.ua
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Крупнейший французский банк BNP Paribas начнет предоставлять клиентам криптовалютные услуги

Финтех и Карты
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Крупнейший французский банк BNP Paribas начнет предоставлять клиентам криптовалютные услуги
Крупнейший французский банк BNP Paribas начнет предоставлять клиентам криптовалютные услуги
Французский банковский холдинг BNP Paribas начнет предлагать своим клиентам услуги хранения цифровых активов. С этой целью он заключил соглашения с кастодиальными платформами METACO и Fireblocks, передает FinanceFeeds.
Fireblocks выступит в качестве горячего бумажника и платформы для токенизации, ее инфраструктура будет использована для расчетов и хранения токенов безопасности. Соучредитель и глава Fireblocks Майкл Шаулов отметил, что BNP Paribas демонстрирует открытость к сотрудничеству с ключевыми игроками отрасли, от финтех-компаний до центральных банков.
METACO будет интегрирована в инфраструктуру самого банка и станет основой предложения кастодиальных услуг институциональным клиентам, а также позволит выпускать цифровые акции и проводить расчеты с ними. Основатель и глава METACO Адриан Треккани подчеркнул, что BNP является лидером на европейском рынке и одним из ведущих глобальных поставщиков кастодиальных услуг. Он заверил, что за счет платформы банк обеспечит безопасность и масштабируемость, а также соответствие нормативным требованиям по всему миру.

Криптовалюты и мошенничество 🧐

Недавно METACO подписало соглашение о хранении цифровых активов с другим французским банком, Societe Generale. Ранее она начала сотрудничество с международным банком Citibank, BBVA, Zodia Custody, DBS и UnionBank Philippines.
В мае бразильский цифровой банк Nubank заключил партнерство с блокчейн-стартапом Paxos, который поможет клиентам торговать BTC и ETH. В феврале компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестировала в Nubank $1 млрд.
Кстати, Nexo — одно из ведущих мировых учреждений по работе с цифровыми активами. Компания предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте» и мгновенный обмен, а также первоклассную многоуровневую страховку и безопасность военного уровня.
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По материалам:
cryptomisto
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